角色互換. January. 31, 2023 07:44. . 隨著中共軍介入6•25戰爭，聯合國軍撤退到38線以南，戰爭的前景變得絕望，偏偏美軍8軍司令官沃克中將因車禍死亡。作為繼任者被緊急派往前線的是馬修•李奇微。李奇微在二戰期間作為第82空降師團長參加了諾曼底登陸作戰，之後擔任第18空降師團長。雖然他不太喜歡麥克阿瑟，麥克阿瑟也很清楚這壹事實，但麥克阿瑟還是指定李奇微為沃克的繼任者。因為麥克阿瑟高度評價了李奇微的攻擊性精神。 李奇微到韓國赴任時，美軍的士氣處於最低水平。在華盛頓，司令部的參謀們都在考慮撤離。李奇微的戰爭哲學是主導權。戰爭只有掌握主導權的人才能勝利。他責罵只制定防禦計劃的參謀們，到處高喊“攻擊”。 但是僅憑如此宏大的口號，無法壹次性修復掉落的士氣。李奇微在細微之處也努力尋找改善點。 這時他提出的“細致的改善對策”之壹就是讓陸軍和海軍的副士官和士兵互相交換任務。軍隊是需要特別歸屬感的地方。但是這種歸屬感經常表現為蔑視和嘲弄其他兵種、其他部隊，對於士氣下降的部隊來說，這也是阻礙鬥誌的因素。 例如，陸軍和海軍水兵們互相抱怨自己更辛苦，對方過得很舒服。李奇微希望通過互相交換角色，體驗對方的任務有多麽辛苦、多麽痛苦、多麽珍貴。據說，實際上參加該項目的軍人之間產生了尊敬之心。 使韓國社會沈沒的分裂手法就是將對方規定為邪惡，將對方對生活的尊重變成嘲弄。在教育、文化、社交媒體，甚至咖啡廳和出租車內，也盛行“妳方便，我痛苦”的語法。這樣的軍隊不能勝利，這樣的國家只能衰落。

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