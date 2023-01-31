韓美國防、外交連鎖會談……要表現出堅定的核遏制信任. January. 31, 2023 07:44. . 美國國防部長奧斯汀昨天下午訪問了韓國。奧斯汀將於今天會見國防部長官李宗燮，討論對朝政策合作和加強延伸威懾執行力的方案。預計屆時將發出應對朝鮮接連挑釁的強烈警告信息。本周末，韓國外交部長樸振將在美國會見國務卿布林肯，就印度太平洋戰略等多種同盟懸案進行協調。今年迎來韓美同盟70周年，從年初開始外交安保首長之間將進行連鎖會談。 此次連鎖會談是在應對朝核、導彈挑釁，比任何時候都需要展示同盟的力量和意誌的時候進行的。昨天，崔鐘賢學術院的輿論調查結果也給人們帶來了不小的啟示。對於“是否認為韓國有必要獨自進行核開發”的提問，76.6%的受訪者回答“是”。對於“是否認為美國在韓半島發生緊急情況時行使核遏制力”的提問，51.3%的人回答“是”，48.7%的人回答“不是”。大多數韓國國民同意獨自進行核開發，並對美國的核遏制持半信半疑的態度。尹錫悅總統最近發表的“可以自行擁有核武器”的發言也與國民對美國核遏制公約的懷疑不無關系。 韓美應通過此次連鎖會談，提出提高對美國延伸威懾承諾可信度的具體執行力強化方案。韓美國防部長去年曾警告：“如果朝鮮發動核攻擊，金正恩政權將面臨滅亡。”這不能僅僅是單純的說說而已，還要通過下月舉行的韓美延伸威懾手段運用演習（DSCTTX）乃至展開戰略資產聯合演習等實質性措施來證明。同時，有必要打開在韓半島重新部署戰術核武器的可能性，正式開始協商準備。 獨自進行核武裝，就要付出因為脫離《核不擴散條約》體制而遭受國際社會制裁等殘酷的代價，實際上是壹個艱難的選擇。盡管如此，隨著韓國國民對日益高漲的朝核威脅感到的不安感和無力感日益增大，人們紛紛質疑“是否應該只相信同盟的承諾而安靜坐著？”朝核威脅正在考驗這種同盟的信任。以最高水平的延伸威懾力展現70年同盟的力量，才是遏制朝鮮徒勞沖動的最強大力量。

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