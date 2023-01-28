執政黨：“未出售住宅激增……政府要擴大對資金困難的建設公司的擔保”. January. 28, 2023 07:39. by 趙權衡記者 buzz@donga.com. 國民力量黨就價格下降導致未出售住宅增加的趨勢，向政府要求擴大貸款擔保，以解決建設業界的資金困難。另外，該黨還要求以因全租價格下降而難以返還租賃保證金的租賃人為對象，下調貸款利率等“逆向全租難”支援政策。 國民力量黨經濟穩定特別委員會委員長柳成傑議員27日在國會與房地產相關部門召開“改善房地產限制課題的討論”會後，與記者們見面表示：“隨著未出售增加趨勢的持續，建設公司等相關業界受到的打擊也不小，因此要求擴大住宅城保證公社保證供應等先發制人的應對體系。”國土交通部第壹次官李元宰（音，下同）、企劃財政部次官助理李亨壹、韓國住宅金融公社社長崔俊宇等出席了當天的會議。 特別是，執政黨要求，如果建設市場未出售房屋的數量持續增加，住宅城保證公社應帶頭擴大擔保規模。今年住宅城保證公社為了不讓竣工前因未出售而導致的銷售資金不足發展成為建設業界資金困難和破產，新設了未出售項目融資貸款擔保，正在以5萬億韓元的規模進行供應。未出售項目融資保證是住宅事業經營者為了解決未出售住宅而進行自救努力的條件，負責償還事業費的本金和利息的保證。 據悉，國土部對此報告稱：“正在以地方事業經營者為對象協商擴大擔保。”國土部和企劃財政部、住宅城保證公社等計劃立即討論未出售相關的追加方案。柳成傑說：“將仔細研究住宅城保證公社討論過的事項，並在以後公布。” 國民力量黨還要求金融委員會采取“特例安樂窩貸款”的利息下調等“逆全租難”對策，該對策最多可貸款5億韓元，用於返還租賃保證金等用途。國民力量黨表示：“考慮到今後的市場狀況和韓國住宅金融公社的可用財源等，要求國民朝著減輕利率負擔的方向最大限度地調整（下調）特例安樂窩貸款的利率，應（通過這些）支援租賃人把特例安樂窩貸款用於返還租賃保證金的目的。” 關於房地產市場情況，執政黨還要求國土部改善調整對象地區、投機過熱地區、投機地區等限制地區制度。柳成傑指出：“（限制地區）內容重復復雜，國民感到混亂和不方便。” 經濟穩定特別委員會決定在2月3日的會議上與產業通商資源部、韓國電力、地區供暖公社等討論取暖費暴漲問題的改善方案。

한국어