阿爾卑斯、威尼斯……去那引人入勝的旋律所引領的地方. January. 28, 2023 07:38. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 制作已經過了3個多世紀，但仍然有不僅現役，而且還被評為最佳品質的工具。這是以斯特拉迪瓦裏家族為代表的意大利克雷莫納產的小提琴。安東尼奧•斯特拉迪瓦裏1716年制作的“彌賽亞”小提琴被評價為具有2000萬美元（約250億韓元）以上的價值。 作者是英國人、意大利文化專門作家，在威爾士壹個小村莊的演唱會上聽到的小提琴聲，嚴格來說，被當天演奏的樂器所吸引。演奏者根據所有者的名字將該樂器稱為“列夫的小提琴”。他說“我是從俄羅斯購買的。雖然是克雷莫納制作的樂器，但是被判定為沒有價值”，作者根據與該樂器同時代克雷莫納樂器經歷的旅程移動了腳步。 參觀了在克雷莫納被稱為小提琴傳奇的阿瑪蒂、斯特拉迪瓦裏、瓜爾內裏家族的蹤跡後，將前往提供這些樂器前板的意大利阿爾卑斯山雲杉樹林。樹木沿著Po河被運到威尼斯，這裏的商人們篩選出了最好的樹木。因為樂器和帆船的桅桿都要使用沒有結疤的木頭。 小提琴制作擴大到意大利全境，克雷莫納的名匠消失後的故事由樂器交易商和收藏家代替。下壹代樂器名將瓜達尼尼幫助富豪科奇奧收集了克雷莫納的名牌，科奇奧擁有的名牌在19世紀初經過樂器商塔拉西奧之手，傳到了法國著名制作者比約恩手中。這樣觀察名牌樂器的“流浪史”的作者還仔細探索了列夫的小提琴流到俄羅斯南部後來到英國的路徑。 列夫的小提琴的真實身份是虛無縹緲的。像指紋壹樣通過掃描年輪來揭示成長年代和地區的年輪年代學專家判定，該樂器不是克雷莫納產的，而是19世紀中期德國產的樂器。但是圍繞該樂器的與眾不同的熱情給作者帶來了關於小提琴的巨大知識和回憶，並給我們帶來了這本書。原名《Lev's Violin》（2021）。

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