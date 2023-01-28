在野黨：“對煉油公司征收橫財稅，用於支援取暖費” VS 執政黨：“李在明要交大莊洞的橫財稅”. January. 28, 2023 07:39. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. 共同民主黨不顧政府的反對，連日主張引入“橫財稅”。意思是對因高油價等獲得利益的煉油公司等企業征收額外稅，用於支援取暖費和低收入階層和小工商戶等。但國民力量黨表示，“就算不懂市場，也太不懂了”，明確表示不能接受。 共同民主黨代表（黨首）李在明27日在全羅北道舉行的現場最高委員會會議上表示：“由於取暖費等全方位的物價暴漲，國民的痛苦很大。獲得天文數字般的營業利潤、最近又在享受減稅優惠的超大型企業，應該制定共同克服危機的途徑。無論是橫財稅還是連帶貢獻金，國會和企業都應該尋求解決方法。”政策委員會議長金星煥（音）也在MBC廣播中表示：“如果韓國的4家煉油公司在高油價過程中獲得了天文數字般的利益，就應該分擔適當水平的痛苦。事實上，已經制定了類似橫財稅的法律，因此也沒有通過另外的立法特別偷盜的想法。”最近擔任新設的黨基本社會委員會委員長的李在明25日以會同首席副委員長禹元植議員的共同名義向本黨全體議員表示，“民主黨的規劃非常明確。應該走向國家負責國民生活的‘基本社會’”，鼓勵參與基本社會委員會。 但是，國民力量黨提及李在明開發京畿道城南市大莊洞、柏峴洞的疑惑，回應稱：“應該繳納橫財稅的人正是李代表。”該黨政策委員會議長成壹鐘當天在院內對策會議上抨擊稱：“在對財源等沒有進行任何準備的情況下，（李代表）為了掩蓋本人的司法風險，強行主張追加30萬億韓元的預算（補充預算），才會出現不講邏輯的‘橫財稅’想法。這是典型的民主黨式邏輯，將企業和國民分成兩派。”此前，副總理兼企劃財政部部長秋慶鎬也就橫財稅表示：“完全不同意，不在考慮。如果企業獲得收益，應通過法人稅繳稅。” 執政黨壹再表明了拒絕制定補充預算的意向。該黨院內代表朱豪英表示：“（文在寅政府）5年間不負責任地運營國政，給國民帶來了超過1000萬億韓元的債務，這還不夠，又再要求再次制定補充預算並撒錢。如果有壹絲責任感和良心，就不要主張再次舉債解決財政問題。”

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