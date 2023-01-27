不啟動三大通信網、還在依賴傳統電話機的“21世紀韓國軍隊”. January. 27, 2023 07:35. . 據調查，朝鮮無人機入侵韓國領空時，韓國軍隊的三大緊急情報傳達系統都沒有啟動。盡管已經識別到無人機入侵，不管是各級部隊間的緊急通信網“高速指令隊”，還是旨在實施應對行動作戰的“高速狀況傳播體系”和實時分析和應對挑釁情報的“軍事綜合情報處理體系”都沒有啟動，而是靠有線電話共享情況，真是荒唐。更何況，首都防衛司令部和鄰近軍團之間的指揮控制情報體系（C2A）被中斷，直到首都防衛司令部自行掌握相關情況為止，對滲透事實壹無所知。 在無人機入侵壹個月後的昨天，軍方公開的戰備態勢檢查中期結果再次證明了此前暴露出的韓國軍隊無能和改口的慘淡應對失敗。軍方表示，最重要的是軍方事實上把三大情報系統變成了“無用之物”，是因為初期判斷情況的錯誤。捕捉到朝鮮無人飛機航跡的陸軍壹軍團的工作人員並沒有將其判斷為緊急情況，而是將其分類為“隨時報告”對象。雖然說是因為有可能被確定是鳥群，但因此高速指令隊等信息系統都沒有啟動，從壹線部隊到指揮部只是通過有線電話共享了情況。 軍方承認，不存在系統設備故障等物理問題，而是“判斷問題”“存在不足之處”。但是，不能把它當作壹線部隊在初期階段犯下的判斷錯誤問題而放過。有必要深入分析，這是不是涉及整個軍隊組織的意識問題、組織問題。因為判斷失誤的根本是“不會有什麽事吧”的松馳的警戒意識和“不要無緣無故地吵鬧”的無事安逸主義、積極應對意誌懈怠的慣性官僚主義，最終導致了整體應對的失敗。 如果壹線部隊在發現異常跡象後仍無法輕易發布緊急狀況的心理壓力起到了作用，那麽這意味著軍隊組織和文化本身存在嚴重問題。朝鮮巧妙的挑釁所瞄準的，就是陷入這種惰性的軍隊。首先要找出壓制緊急警戒態勢和迅速應對意誌的有形和無形的障礙因素，謀求全面革新。這就是需要全面重新武裝軍隊整體精神的同時，對指揮層進行嚴肅問責的原因。

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