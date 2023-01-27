朴誌洙加盟葡超聯賽波爾蒂芒隊……“感謝本托教練”. January. 27, 2023 07:35. by 金培中 wanted@donga.com. “非常感謝保羅•本托主教練。” 韓國國家隊中後衛朴誌洙（29歲）發表了加盟葡萄牙足球超級聯賽波爾蒂芒俱樂部的感想，並對前國家隊主教練本托（54歲）表達了感謝之情。波爾蒂芒隊26日通過俱樂部官方網站公布了朴誌洙等5名新球員後，召開了記者招待會。波爾蒂芒隊沒有透露與朴誌洙的合同期限。據當地媒體報道，朴誌洙與球隊簽了1年零6個月的合同，合同截止日為明年6月。 前主教練本托為朴誌洙進軍歐洲舞臺鋪平了道路。朴誌洙在記者會上表示：“本托教練是葡萄牙聯賽的選手，國籍也是葡萄牙，所以覺得很親切”，“聽說（本托教練）和波爾蒂芒隊主教練通了電話。”據悉，前主帥本托在球隊引進朴誌洙之前，向波爾蒂芒隊主教練保羅•塞魯齊奧（55歲•葡萄牙）講述了他的故事。 朴誌洙在前主教練本托執掌國家隊主教練壹職後，於2018年11月與烏茲別克斯坦隊的比賽中完成國家隊首秀。他參加了14場A級比賽，受到了前主教練本托的關註。但在公布世界杯最終參賽大名單的前壹天，即去年11月11日，他因在與冰島的熱身賽中腳踝韌帶受傷而落選。 2013年加入職業足球K1聯賽仁川隊的朴誌洙2014年曾效力於K3聯賽（3級聯賽）議政府隊，2015年在K2聯賽（2級聯賽）慶南隊效力了4年。從2019年開始在廣州恒大隊（中國）效力2年，2021年被租借到水原FC後，他入伍尚武服完兵役。去年12月成為自由簽約選手（FA）的朴誌洙雖然接到了來自中國和中東球隊的入隊提議，但選擇了新的挑戰。 波爾蒂芒隊是水原FC隊的李昇右（25歲）在2021年效力了6個月的球隊。目前20歲以下代表選手中場球員金容鶴（20歲）從去年1月開始在該隊效力。波爾蒂芒隊在本賽季聯賽18支球隊中暫時排在第12位（6勝2平9負•積20分）。為了消除最近在5場聯賽（1勝4負）中失掉9球的防守不安感，球隊引進了朴誌洙。朴誌洙表示：“我認為（葡超聯賽）攻防轉換速度非常快。我會向金容鶴學習很多東西，盡快適應。”

한국어