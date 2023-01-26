美國紐約等8家海外韓餐廳被選定為政府指定的“超級明星韓餐廳”. January. 26, 2023 07:37. by 世宗=趙應亨記者 yesbro@donga.com. 美國紐約等8家海外韓餐廳被選定為政府指定的“超級明星韓餐廳”。 韓國農林畜產食品部和韓食振興院26日表示，△紐約的“Jungsik”、“Atomix”、“尹 海雲臺排骨”△法國巴黎的“Soon Grill Marais”、“鐘路參雞湯”、“Yido”△日本東京的“尹家（Yunke）”、“Hasuo”被選為優秀韓餐廳。農林畜產食品部根據2020年8月實施的《韓食振興法》，從去年開始進行優秀韓餐廳選定事業，此次首次發表了評選結果。對飲食質量和服務、韓食擴散貢獻度等21個項目進行了3輪評價，最終在22家候選韓餐廳中選定了8家。 其中紐約“Jungsik”推出了韓食正餐。利用京畿大米、海南紫菜、莞島鮑魚等國產食材，推出幹凈利落的韓餐。2011年開業的該店在韓餐廳中首次獲得了米其林指南2星評價。巴黎的“Soon Grill Marais”再現了韓式烤肉文化。該店主打五花肉、豬排等多種烤制料理。在東京“尹家”，被選為韓國食品名人66號的廚師尹美月料理正統韓餐。 政府認可這些餐廳對韓食擴散做出的貢獻，授予指定書及指定牌，並支援價值2000萬韓元的國產食材和餐具。政府計劃在3個海外城市對優秀韓餐廳指定事業的效果等進行評價後，將對象擴大到其他城市。

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