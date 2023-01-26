首爾21%的公寓全租是“逆全租”……政府應盡快采取措施保護租房者. January. 26, 2023 07:36. . 最近3個月間，首爾公寓全租交易每5樁中就有1樁以低於2年前簽約時的價格進行。隨著全租房價格的暴跌，如果房東不降低保證金，就無法找到租戶，而且必須向現有的租戶返還部分保證金，這種“逆向全租”正在擴散。通過貸款以“差額投資”方式購買房子的租賃人，因為沒有辦法補齊減少的全租金，還發生了向租戶哭訴“請再住下去”的事情。 在過去的3個月裏，在首爾進行的逆全租交易樁數為5050樁。同期，首爾全體公寓全租交易23700樁中，21%是以比兩年前降低的全租金簽約。逆全租比重較高的地方，之前是江西、江東、陽川、江北等區等，但江南地區作為居住地人氣較高，最近也出現了同樣的現象。江南區甚至出現了4年前建造的84平方米公寓的全租價格從去年的16億韓元暴跌到壹半的8億韓元的事例。 如果是平時，全租房價格的下降是租房者高興的事情。但是，如果像現在這樣急劇下跌，即使因為離職、子女教育等原因搬家，也不能及時收回全租金，因而導致被困住。在銀行貸款復雜、利率高的情況下，房東們也沒有好辦法在短期內籌集下跌的數億韓元全租金。最壞的情況是，租房者要到房屋通過拍賣方式被出售後，才能收回全租金，或者被扣掉壹部分或全部。 而且，預計逆全租的局勢將進壹步惡化。因為，由於對全租金詐騙的恐懼，越來越多的人選擇很少擔心押金被扣的月租房。根據最近出臺的“1月3日房地產對策”，如果房東不再有實際居住於銷售價上限制公寓的義務，新公寓的全租量將進壹步增加。預計上半年劇增的新建公寓入住也會加劇全租房租金的下降。 政府為了防止因逆全租難給租房者帶來損失，應該制定細致的對策。為了避免損失平民、青年租戶家庭的最大財產——全租金，有必要加強政策機關的保證，同時有必要對難以支付全租金的房主提供貸款。特別是，由於與買賣價相比，全租房比率比公寓高，因此更多發生“空罐全租”較多的多戶、聯排住宅，急需進壹步加強的保護租戶方案。

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