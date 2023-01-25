教育界：“應集中支援發育遲緩+學歷低下的新冠壹代”. January. 25, 2023 07:48. by 趙有拉記者 jyr0101@donga.com. 新冠疫情的流行給嬰幼兒發育遲緩和小學、初中、高中生的學歷低下等教育界留下了很大的課題。有人指出，疫情誕生了戴著口罩接受遠程授課的所謂“新冠壹代”，需要對他們進行集中支援。 國家水平的學業成就度評價中，新冠疫情導致的學歷低下現象非常明顯。教育部去年6月發表的2021年國家水平學業成就度評價結果顯示，在新冠疫情開始的2020年，進入高中的當時高二學生在國語、數學、英語等所有科目上均出現更多人基礎學歷不足。特別是數學未達到基礎學歷的比率從2019年的9.0%劇增到2021年的14.2%。 新冠疫情導致的學歷低下，受持續兩年的遠程授課的影響很大。據韓國教育課程評價院最近公開的《探索新冠疫情導致的初高中生數學教育實態及改善方案》報告顯示，全國827名數學教師中有86.4%（715名）回答“遠程授課並不有效”。首爾A高中教師樸某表示：“家長因為生計問題離開家，難以或對教育感興趣的學生在遠程授課中集中力下降。” 幼兒園學生、小學生因戴口罩，出現了語言和社會性發育遲緩的現象。大田B小學教師尹某說：“新冠疫情以後入學的學生韓文發音不準確，聽寫也很難。”不知道如何和朋友們親近的孩子也增多了。2020年入學的今年小學4年級學生根本沒有不戴口罩上學的經驗。 教育當局計劃為“新冠壹代”學生擴大基礎學歷支援。首爾市教育廳決定從今年開始以小學6年級和初中3年級為對象，運營基礎學歷保障填補學期。淑明女子大學教育系名譽教授宋基昌（音）建議：“雖然學習支援也很重要，但是有必要在學校幫助學生們通過團體活動等與朋友們壹起相處，培養社會性。”

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