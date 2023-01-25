孫興慜貢獻助攻，凱恩攻入制勝球……熱刺艱難取勝避免三連敗. January. 25, 2023 07:48. by 金培中 wanted@donga.com. 孫興慜（31歲•托特納姆熱刺隊）時隔4場比賽再次取得攻擊點（進球或助攻），阻止了球隊的三連敗。 24日，孫興慜在英國倫敦舉行的與富勒姆隊的2022~2023賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）客場比賽中首發出場。在雙方0比0戰平的上半場第46分鐘，孫興 慜帶球來到對方球門前，傳給了隊友哈裏•凱恩（30歲）。凱恩短暫帶球後右腳轉身勁射破門得分。 憑借當天的助攻，孫興慜在5日與水晶宮隊的比賽中進球後，時隔19天再次貢獻了攻擊點。本賽季孫興慜的攻擊點達到了7個（4粒進球、3次助攻）。如果加上在歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽中攻入的兩粒進球，他本賽季正式比賽中取得了6粒進球和3次助攻。 擁有英超歷史最多進球合作記錄的孫興慜和凱恩將這壹記錄增加到了44球。與在該領域排名第二的切爾西隊弗蘭克•蘭帕德和德羅巴合作的36粒進球相比，領先了8粒進球。這是孫興慜和凱恩自去年10月9日與布萊頓隊的比賽後，時隔12場比賽再次合作取得英超進球。截至目前，孫興慜和凱恩兩人分別攻入22球和為對方助攻22次。 取得聯賽第16粒進球的凱恩憑借當天的進球，成為托特納姆熱刺俱樂部隊史進球數並列第壹。凱恩在2010年身穿托特納姆熱刺隊服之後，在412場比賽中攻入266球。他與1961年至1970年在托特納姆熱刺隊打進266球的吉米•格裏夫斯（1940~2021年）並駕齊驅。凱恩如果再進壹球，將成為繼阿蘭•希勒（260球）、韋恩•魯尼（208球）之後，第三個加入英超200球俱樂部的球員。凱恩賽後在自己的推特上留言說：“追平了格裏夫斯的記錄，我真的很自豪。還剩下壹個球（就能打破記錄）。”當天，孫興慜沒有射進壹球，在下半場第31分鐘被隊友裏查利松替換下場。 當天以1比0戰勝富勒姆隊的托特納姆熱刺隊以11勝3平7負（積36分）的成績依舊排在積分榜第5位。托特納姆熱刺隊與排名第6位的布萊頓隊和第7位的富勒姆隊（以上積31分）拉開了比分差距。另外，球隊以3分之差緊追少賽壹場的第3名紐卡斯爾聯隊和第4名曼聯隊（以上均為39分）。托特納姆熱刺隊將於29日與普雷斯頓隊（2級聯賽）進行英格蘭足總（FA）杯32強賽。托特納姆熱刺隊主教練安東尼奧•孔蒂（53歲）表示，“祝賀凱恩創下新紀錄。現在冠軍獎杯更重要。雖然FA杯並不容易，但如果像今天這樣比賽，相信會取得好成績。”

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