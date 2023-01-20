想走出家門的首爾13萬“宅家”年輕人. January. 20, 2023 07:56. . 據調查，居住在首爾的青年中占4.5%的12.9萬人是被社會孤立或不出門超過6個月的“隱遁型孤立者（宅生族•宅男宅女）”。這是首爾市以5500名19~39歲的青年和青年居住的5200戶家庭為對象，對除了家人以外沒有見面的人或請求幫助的人是否過著“孤立”生活、幾乎不出門的“隱遁”生活情況進行調查推算的結果。據推測，全國共有61萬名孤立或隱居青年。從日本開始成為全世界問題的“隱遁型孤立者”現象在韓國國內也得到了正式確認。 孤立、隱遁的青年們大都小時候，家境突然變得困難，或者在學校受到欺負和排擠，成年後就業失敗或無法進入自己想要的工作崗位。其中55.6%的人幾乎不出門，幹脆鎖上門不出門的比率也高達7%。據說，過著孤立、隱遁生活超過5年的人每10人中就有3人，患有憂郁癥的人每10人中就有8人，令人擔心隱遁型孤立者現象是否進入了嚴重的階段。 日本的經驗是，如果放任孤立、隱遁的青年，不僅會引發個人不幸，還會成為威脅社會安全的因素。遊戲和社交媒體中毒現象也助長了隱遁型孤立者問題。幸運的是，接受此次調查的2名青年中就有1名以上表示想擺脫孤獨的生活。在絕望和無助感慢性化之前，政府應該積極尋找並啟動心理咨詢和重返社會對策。為了讓家人理解並幫助隱遁的子女，還需要支援項目。 日本從20世紀90年代中期開始經歷就業冰河期後，“蟄居族”劇增。在蟄居族成為全世界現象的背景下，也有兩位數的青年失業率和連求職活動都放棄的2.82億名規模的“尼特族”。尼特族的生活越久，越有可能成為隱遁型孤立者。在國內，15~29歲青年層的體感失業率接近20%，尼特族也以每年8.4萬名的規模呈遞增趨勢。有必要從根本上解決青年雇傭問題，幫助青年們在工作中感受到成就感，與社會建立堅實的聯系紐帶，產生情感紐帶。

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