美國智庫：“應著手對在韓國重新部署戰術核武器進行事前討論”. January. 20, 2023 07:57. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國白宮、國務院、國防部和情報機關的14名前任高層官員向拜登政府提交了壹份報告，其中包括勸告“應該著手進行在韓半島重新部署核武器的事前討論”的內容。報告認為，韓國對美國延伸威懾的信任正在減弱，因此應該發出警告，如果朝鮮繼續提高挑釁水平，美國可能會在韓半島重新部署戰術核武器。 美國智庫“戰略與國際問題研究中心”韓半島委員會當地時間18日發表了包含上述內容的報告《關於對朝政策和延伸威懾的勸告》。韓半島委員會由曾擔任國務院助理國務卿的哈佛大學教授約瑟夫·奈和曾擔任國防部副部長的戰略與國際問題研究中心總裁何慕理擔任共同議長。 他們在報告中建議，“針對美國重新部署低威力核武器的可能性，做決策前的基礎準備工作”。報告指出，基礎工作應包括掌握戰術核武器重新部署所需的核武器儲藏庫候選地及儲藏設施準備、核武器相關保安訓練、駐韓美軍F-16或F-35戰鬥機搭載核認證程序等“紙上計劃”演習。報告提議：“這不會越過核不擴散的門檻，同時也能向朝鮮施加新的壓力。”報告認為，在決定是否在韓半島重新部署核武器之前，應該研究必要的工作。 不過，該委員會指出：“從目前來看，美國不能在韓半島重新部署戰術核武器或容忍韓國擁有自己的核武器。實際（重新部署）階段只有在實行其他所有強化延伸威懾方案後，朝鮮仍然提高威脅水平時才能推進。”據悉，這壹勸告方案還事先向拜登政府進行了報告。

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