韓美防長將時隔5年多再次前往共同警備區……發出對朝警告信息. January. 19, 2023 07:37. by 孫孝珠, 申圭鎭 hjson@donga.com,newjin@donga.com. 據悉，將於本月底訪問韓國的美國國防部長勞埃德·奧斯汀決定與韓國國防部長李鐘燮壹起前往板門店共同警備區，目前正在協調具體日程。這是韓美兩國國防首長自2017年10月以來時隔5年再次同時訪問共同警備區。韓美國防部長有可能在朝鮮眼前的共同警備區對朝鮮的挑釁發出強烈的警告信息。 據韓國政府消息靈通人士18日透露，奧斯汀將於31日抵達韓國，第二天與李鐘燮壹起訪問共同警備區。對於此次共同訪問的意義，消息靈通人士表示：“向以無人機挑釁、接力發射導彈等加劇軍事緊張的朝鮮傳達如果再次進行挑釁，韓美將共同進行高強度應對的信息。” 2017年10月，韓美國防部長壹同訪問共同警備區，當時是朝鮮強行進行第六次核試驗，接連發射洲際導彈級發射體等，將緊張局勢提升至最高水平的時候。當時與韓國國防部長宋永武壹同訪問共同警備區的美國國防部長詹姆斯·馬蒂斯強調：“面對金正恩的挑釁，將維持穩固的韓美同盟和銅墻鐵壁般的對韓防衛態勢。”此後，以2018年2月平昌冬奧會舉辦為契機，形成了南北和解的氛圍，4月南北首腦會談等接連不斷，兩國國防首長對共同警備區的訪問再也沒有實現。 分析認為，兩國國防部長時隔5年多再次訪問共同警備區，是宣告從今年起韓美軍事同盟將以史無前例的水平緊密接觸的象征性活動。韓美軍方將於下月在美國舉行國防部間討論根據朝鮮的動核情況，以何種方式向韓國提供戰略轟炸機等美軍核保護傘（延伸威懾）手段的“延伸威懾手段運用演習（DSCTX）”。有分析認為，美國國防部長在此次演習之前親自訪問韓國，是為了表明美國在朝鮮核挑釁時向韓國提供延伸威懾戰鬥力的防衛承諾並非壹句空話。 奧斯汀是尹錫悅政府上臺後首次訪韓，以訪問共同警備區為起點，將強調韓美日安保合作，以應對朝鮮核武器、導彈威脅。其宗旨是，只有加強韓美日合作、提前建立韓美日關於朝鮮導彈警報信息實時共享系統等，才能無懈可擊地應對朝鮮的核攻擊威脅。

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