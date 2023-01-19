低頭的男人. January. 19, 2023 07:35. . 以“思考的人”為主題創作作品的不僅僅只有奧古斯特•羅丹。與羅丹生活在同壹時代的美國畫家托馬斯•艾金斯也畫了同名肖像畫。在豎長的畫布上，描寫了真人大小的男人。身穿黑色西裝的他低著頭，視線往下走。他到底是誰，在想什麽？ 來自費城的艾金斯在費城美術學院修學後，壹生大部分時間都在故鄉作為畫家兼教育家生活。他以親眼看著人體，從解剖學上觀察後繪制的肖像畫和裸體畫而聞名。因為他的肖像畫沒有將模特理想化，而是坦率客觀地畫出來，所以經常被委托人拒絕。因為幾乎沒有顧客，所以主要以朋友、家人、學生為模特。這幅畫中的男人也是朋友兼小姨子的丈夫路易斯•肯頓。穿著整齊的他站在空蕩蕩的室內。雙手插在褲兜裏，低頭沈思。壹般來說，肖像畫中的貴族或中產階層的男人都會凝視前方，而肯頓則是自我反省的樣子。這就是被評價為代表既知性又孤獨的美國中產階層男性心理的肖像畫的原因。 事實上，關於肯頓的生活所知甚少。只有記錄顯示，他是費城出身的谷物商的兒子，是負責市會計的書記員。肯頓與艾金斯的小姨子結婚是在1899年5月，也許這幅畫是作為兩人的結婚禮物畫的。畫家可能是為了祈求成為夫妻的朋友和小姨子的幸福而送上的禮物，但是兩人的婚姻生活卻壹點都不幸福，只是短暫地結束了。據推測，這是因為肯頓的暴力性。 這幅畫的原名是“路易斯•肯頓的肖像畫”。《思考的人》的題目是畫家死後由他的妻子添加的。竟然給讓自己的妹妹不幸的男人取與羅丹的傑作相同的題目！難道不是希望他壹生都低頭反省生活嗎？

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