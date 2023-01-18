“看得見的音樂”金完宣和朴南正時隔7年舉行聯合演出. January. 18, 2023 07:42. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “藝術家不會變老。”30多年前已經主導“可視音樂”並登上頂峰的歌手金完宣（54歲）和朴南正（57歲）時隔7年再次登上麻浦文化財團企劃的演出《怎麽樣哦》的舞臺。 最近接受電話采訪的金某被問到最近的想法時，回答說“想找回原來的我”，樸某則說“不要安於現狀”。 金某去年發行了單曲音源《蘋果花》等，壹直發表自作新曲。今年她也計劃推出新歌。從約10年前開始作為興趣畫畫，去年舉辦展示會《Here I Am》，作為畫家出道。金某說：“以前我完全被排除在外進行企劃活動時，失去了很多‘自我’”，“年齡超過50歲，我想應該找回壹生都失去的自我。” 金某在此次演出中不僅將演唱成為傳說的熱門歌曲《心情好的日子》、《節奏中的那支舞》、《假面舞會》，還將演唱最近發表的《It's you》、《蘋果花》等共6首歌曲。 壹直在不大的舞臺上進行演出的朴氏也打算在今年經常舉辦演唱會。朴某說：“大體育館舉行單獨演唱會已經是幾十年前的事情了”，“從現在開始，如果能在100名、200名觀眾面前開始表演，總有壹天會再次在數千名觀眾面前唱歌2個小時。”突然致力於脖子和身體管理的朴某笑著說：“因為身體是‘現鈔’，所以即使稍微扭傷也會停止營業。”在此次演出中，他將演唱《女人啊》、《被雨拂過的日子》、《以愛之名》、《愛的迫降》、《想念妳》等6首歌曲。 長時間支撐兩人的是粉絲們。朴某去年參加了100多人參加的粉絲見面會後表示：“原來還有人記得我啊。我覺得不能辜負大家的期望。”金某表示粉絲就像家人壹樣。金某說：“彼此關系非常親密，無法想象沒有他們的人生。甚至邀請粉絲到自己家裏做客，成為了最好的朋友。” 演出將於18日晚8時在首爾麻浦區麻浦藝術中心舉行。票價為3萬~5萬韓元。

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