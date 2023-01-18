只有解除遠程診療、共享經濟的“矛盾限制”，才能激活增長引擎. January. 18, 2023 07:42. . 世界105個國家的4410名企業首席執行官中有73%預測：“今後壹年世界經濟將走下坡路。”據調查，每5名應答者中就有2人感到，“如果不徹底改變公司，很難保證10年後的生存”，具有迫切的危機意識。這是世界級經營咨詢公司普華永道以參加達沃斯論壇的企業首席執行官們等為對象進行調查後，在論壇開幕之際宣布的內容。這是自2011年普華永道開始這項調查以來出現的最悲觀的預測。 韓國企業的經營前景也絲毫沒有好轉。韓國開發研究院16日預測，今年上半年（1月至6月）韓國經濟增長率將跌至0%-1%之間。在最大出口市場中國的增長率下降、烏克蘭戰爭、通貨膨脹和高利率環境等復合的危機中，韓國企業要想生存下去，除了變化和革新之外，別無他路。因此，韓國經濟5五團體負責人今年就經濟運營問題向政府壹致要求的是“放寬限制”。 規制專家們認為，在像蜘蛛網壹樣交織在壹起的規制中，最急需改善的是“矛盾規制”。大韓商工會議所以50名規制專家為對象，對今年規制改善優先順序進行了調查，結果顯示，26%的人選擇了矛盾規制。像遠程診療或共享經濟壹樣，現有產業和新產業的利害關系尖銳沖突的領域很難進行規制革新，因此應該優先推進。 在海外活躍的車輛共享服務在韓國被《‘坐車’禁止法》等所阻撓，完全站不住腳。像愛彼迎這樣的共享住宿業在韓國也是非法的。雖然部分創業企業通過“監管沙盒”為韓國人提供住宿服務，但由於條件苛刻，事業很難擴張。 通過智能手機等接受診療的遠程醫生不僅在發達國家，在中國、印度尼西亞也普及了，但具備最高水平的醫療團隊和信息技術（IT）技術能力的韓國例外。雖然以新冠疫情為契機，暫時允許了非面對面診療，但遠程醫療、醫藥品配送等仍然是非法的。患者在應用程序中選擇自己想要的醫藥品，遠程接受醫生處方的非面對面診療平臺因醫生、藥劑師團體的反對，在壹個月內中斷了服務。 隨著數字革新和平臺生態界的擴散，新舊產業之間的矛盾今後只能進壹步增加。協調和仲裁多種利害關系者的矛盾，打開革新產業的突破口，是政府和政治圈的作用。政府應該率先打破對新產業的進入壁壘，探索與傳統事業雙贏的矛盾解決模式，為企業的革新提供後盾。如果不能打破矛盾限制，就無法實現革新和增長。

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