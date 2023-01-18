美中經濟首腦在瑞士舉行首次面對面會談. January. 18, 2023 07:43. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國財政部長耶倫和中國副總理劉鶴將於當地時間18日在瑞士蘇黎世舉行首次面對面會談。在擔心全球經濟衰退的情況下，兩大經濟大國的經濟負責官員是否見面並在尖銳的矛盾中尋求合作備受關註。 據美國財政部當地時間16日透露，耶倫在訪問非洲的途中，將訪問瑞士，會見中國經濟總指揮劉鶴。雙方雖然進行了3次視頻會談，但實際見面尚屬首次。財政部表示：“雙方將就宏觀經濟環境等多種經濟問題交換意見。” 有分析認為，耶倫在訪問中國投入經濟援助的非洲前夕訪問瑞士會見劉鶴的方式也是“驚人”的新聞。劉鶴正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（達沃斯論壇），預計將在演講結束後的18日前往首都蘇黎世會見耶倫。 美中經濟首腦的首次面對面會談是自去年11月在二十國集團峰會上美中首腦舉行會談後，似乎是在發出雙方的溝通窗口正在擴散的信號。美國國務卿布林肯也將於下月5日、6日訪問中國。據悉，在美國加強對中國的尖端半導體出口控制的情況下，美國財政部內部擔心美國也會遭受損失，因此提出了經濟負責官員之間對話的必要性。 《華爾街日報》援引耶倫的親信報道說：“耶倫壹直敦促美國企業減少對中國的依賴，但另壹方面也擔心中國可能會對美國進行報復。”該報還補充說，中國有可能對本國掌握的太陽能板進行限制出口美國的報復。 作為非洲最大的債權國，中國對非洲影響力巨大。耶倫在訪問非洲之前會見中國經濟負責官員，預計還會討論對非洲國家的債務援助等問題。美國警惕中國對非洲的影響力，正在加強與非洲國家的合作。

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