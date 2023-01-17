美國新興制造帶的韓國企業……應成為世界產業的“燈塔”. January. 17, 2023 07:44. . 在美國東南部新興制造業地帶，韓國代表企業的生產設施正在陸續進駐。三星電子半導體工廠、現代汽車電動汽車工廠、LG能源解決方案和SK ON的電池工廠已經開工，正在準備啟動。為了適應拜登政府把尖端產業生產基地引進美國的“美國制造”政策，韓國企業的努力正在如火如荼。 據悉，三星電子正在得克薩斯州建設的代工半導體工廠將在今年內竣工。前年底宣布投入170億美元建設半導體工廠後，不到2年工廠就宣告完成。現代汽車以2025年啟動為目標，正在佐治亞州建立電動汽車工廠。SK ON與福特合作在肯塔基州建設的工廠將從後年開始生產搭載在電動皮卡車上的電池。每年生產120萬臺洗衣機的LG電子田納西州工廠甚至獲得了世界經濟論壇賦予全球最尖端工廠的“燈塔工廠”名稱。 韓國企業進軍美國的步伐加快，很大程度上是因為受到了美國政府的影響。拜登總統從就任初期開始就邀請半導體、電池領域的韓國大企業到白宮作客，鼓勵投資，美國各州和城市提出了巨大的稅制支援等，展開了招商競爭。稅金和人工費低、限制少的東南部城市在即將竣工的工廠前鋪設了“三星高速公路”“LG高速公路”，遵守著約定。 韓國制造企業擴大對美投資，是如果在投資競爭中落後，幾年後就難以預測的全球生存遊戲的結果。代工龍頭企業臺灣臺積電（TSMC）在美國、日本建立半導體工廠，電池龍頭中國寧德時代（CATL）在美國建立合作工廠也是出於同樣的原因。如果不能盡早進入新壹代產業、掌握超差距競爭力，美國、歐盟各國就不會爭先恐後地要求韓國企業建設工廠。 但是，就連地位上升到歷史最高水平的韓國企業也無法保證其成敗，全球產業界正面臨本國優先主義、自由貿易退潮的嚴重挑戰。小小的松懈，也會導致被擠出領先位置。為了能讓活躍在世界舞臺上的韓國企業持續發揮引領尖端產業的燈塔作用，應該不惜提供人才供給、放寬限制、經濟外交等能做的支援。

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