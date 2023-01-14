英國因推遲改革而病入膏肓，如錯失黃金時間，韓國將面臨相同前景. January. 14, 2023 07:50. . 迎來“脫歐”第三年的英國憂心忡忡。隨著新冠疫情的平息，西方七國（G7）經濟逐漸伸懶腰，但英國的增長率卻跌至負增長，在發達國家中正面臨最惡劣的衰退。這是輕視退出歐盟所帶來的經濟沖擊的政治領導人們的民粹主義、為挽救陷入泥潭的經濟而推遲結構改革的結果。當地有人感嘆說：“嚴重交織在壹起的英國經濟問題壹下子爆發了。” 投資銀行高盛預測，今年英國國內生產總值（GDP）將減少1.2%。這與正在與烏克蘭進行戰爭的俄羅斯增長率預測值相差無幾。預計明年也只能勉強避免負增長。英國央行已經預告了“百年不遇的長期停滯”。由於能源價格上漲、與歐洲本土的貿易減少，英國物價居高不下。由於電費暴漲、消費者實際收入減少，個體戶停業在1年內增加了50%。壹直固守歐洲第壹位的倫敦股市的市價總額首次被法國超越。 英國的跌落清楚地表明，迎合反復無常的輿論的政界、政府的政策失敗是多麽致命。英國保守黨為了執政承諾進行“脫歐”公投，但2016年出乎意料地突然決定退出後，英國保守黨無法承擔後果。在2021年英國實際履行“脫歐”之前，需要進行財政、稅制等制度整頓、擴充恢復制造業的增長動力、重組供應網等改革，但未能充分應對。英國決定“脫歐”後，五名首相以莫衷壹是的解決方法加深了政策混亂。 韓國經濟所處的情況也不能說比英國所經歷的問題更輕。因美中矛盾、烏克蘭戰爭導致的“兩極世界化”和加強保護貿易，將韓國帶入發達國家門檻的出口主導經濟模式本身正在受到威脅。盡管如此，政府和政界在支援進軍全球經濟戰場企業的法案通過上也未能達成壹致意見，將其擱置壹邊。為以防萬壹、旨在徹底管理國家債務的財政準則也沒有在國會進行討論。在患上像英國壹樣很難找到治療藥物的重病之前，應該齊心協力制定拯救經濟的解決方法。

한국어