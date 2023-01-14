“坦克”崔京周老而彌堅，首輪過後僅落後領先者2桿. January. 14, 2023 07:51. by 金正勛記者 hun@donga.com. “坦克”崔京周（53歲•照片）在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽索尼公開賽第壹天揮桿狀態異常勇猛。 13日，韓國高爾夫的“大哥大”崔京周在美國夏威夷州檀香山的瓦伊萊鄉村俱樂部（Waialae Country Club•7桿）舉行的第1輪比賽上，抓下5個小鳥球，吞下1個柏忌，打出低於標準桿4桿共66桿的成績，位居並列第11位。與並列領先的集團（斯皮思等人）僅相差2桿。 最近兩個賽季主要在冠軍巡回賽上活動的崔京周表示：“今年將專註於PGA巡回賽。”崔京周表示：“看著在PGA巡回賽上爭奪冠軍的後輩們，我想再次登上冠軍寶座。雖然不容易，但我想再次挑戰。”崔京周最近在PGA巡回賽上取得的最好成績是2019年4月RBC傳統高球賽上的共同第10位。而在上個賽季出戰的PGA巡回賽3個大賽中，均被淘汰出局。 在PGA巡回賽上共獲得8個冠軍的崔京周在2008年該大賽上獲得了冠軍。崔京周在首輪比賽過後表示：“雖然此次大賽沒有參賽資格，但是受到了主辦方的邀請”，“2008年獲得冠軍的時候來了很多粉絲，發生了很多事情。想起了當時的情景，所以比賽進行得很愉快。”共有7名韓國選手參加了此次比賽。崔京周和年齡最小的金柱亨（21歲）相差32歲。當天，崔京周的開球距離比其他選手差，平坦球道上球率為78.57%，果嶺命中率為77.78%，擊球準確率非常高。 當天，金成玹（25歲）到16號洞（4桿）為止抓了5個小鳥球，以低於標準桿5桿的成績排在並列第4位。金成玹在去年獲得美國高爾夫二級巡回賽新人王後，從本賽季開始進入了PGA巡回賽。第1輪比賽因日落而中斷，金成玹將於第二天完成剩下2個洞的比賽。金時元（28歲）以低於標準桿3桿共67桿的成績排在並列第22位。

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