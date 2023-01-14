韓國銀行再次下調今年經濟增長率……“低於1.7%”. January. 14, 2023 07:52. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韓國銀行表示，考慮到經濟衰退的憂慮，把今年經濟增長率預測值從目前的1.7%再次下調。事實上，這意味著經濟增長率預計將在1%左右，在高物價長期化的情況下，對經濟增長前景日益惡化的滯脹（經濟停滯中的物價上漲）的擔憂也越來越大。 韓國銀行金融貨幣委員會13日上午召開貨幣政策方向會議，將基準利率從年3.25%上調至3.50%，上調了0.25個百分點。這是繼去年4、5、7、8、10、11月之後連續7次上調利率。與美國（4.25%-4.50%）的基準利率差距縮小到了1.00個百分點。 韓國銀行總裁李昌墉在當天的記者招待會上表示：“物價上漲趨勢仍然很高，預計今後相當長壹段時間內也會超過目標水平，因此判斷有必要追加上調標準利率。”去年12月的消費者物價上漲率為5.0%，雖然以去年7月（6.3%）為起點有所下降，但仍遠遠超過韓國銀行的物價目標值（2.0%）。 韓國銀行還表示，將下調今年的增長率預測值。李昌墉表示：“去年11月預測為1.7%，從期間的指標來看，增長率很有可能更低。”韓國銀行計劃在2月份發表的經濟展望報告中提出具體的修改展望值。 李昌墉表示，目前韓國經濟處於經濟停滯的“警戒線”，去年第四季度（10月-12月）的負增長已成定局。

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