北美三國“脫亞供應鏈”+蘋果“脫韓顯示器”，這是雪上加霜嗎？. January. 13, 2023 07:45. . 美國、加拿大、墨西哥三國首腦10日就加強北美地區半導體、電動汽車電池等核心產業的基礎達成了協議。特別是在重組嚴重依賴韓國、臺灣等亞洲國家（地區）的半導體供應網的過程中，決定在北美構建半導體集群。也就是說，為了牽制提出“半導體掘起”的中國，要將核心領域的生產設施從亞洲轉移到北美。拜登總統表示：“應該加強半導體供應網，讓任何人都無法阻止我們。” 在美國政府宣布與鄰國結成脫亞洲供應鏈同盟的情況下，蘋果也加快了降低對韓國零部件的依賴度的速度。據美國媒體報道，蘋果將自行開發顯示屏，最早將於明年底以蘋果手表為開端，階段性地用於iPhone、iPa誒等產品。壹直向蘋果提供顯示屏的三星顯示器、LG顯示器等韓國企業預計將不可避免地遭受打擊。對於負責iPhone最新機型90%左右面板的兩家企業來說，蘋果的宣言無異於晴天霹靂。 10年來壹直保持領先地位的韓國顯示器業界已經被中國產低價物量攻勢所壓倒，去年被搶走了全球銷售額第壹的位置。作為“未來食品”的有機發光二極管（OLED）領域也受到了中國的猛烈追擊。在電動汽車電池市場上，韓國占有率被中國企業排擠，正在大幅下降。韓國的主力產業因中國的大攻勢而壹步步後退，現在甚至擔心正在以本國為中心重組供應網的美國“脫離和牽制”。 問題是美國的這種動向並不是壹時的或片面的。美國執政黨、在野黨和政府、企業組成壹個小組，正在強化“美國制造”的競爭力。美國的“脫亞”“脫韓”動向很有可能超越半導體和顯示器，擴散到其他產品。中國向中國大學投入巨額補助金，培養尖端產業。 越來越強烈的本國中心主義潮流，三星、LG等跨國企業也很難獨自克服。最近政府決定將大企業的半導體、電池等設施投資的稅額扣除率提高到15%，並在投資增加部分追加扣除，這只是韓國經濟在全球競爭中生存的最低限度的措施。為了不讓韓國企業在全球競爭中被淘汰，需要對戰略產業進行更大膽的支援和打破規制。國會也應該在支援“韓國制造”的法案上，不分朝野，積極進行立法。

한국어