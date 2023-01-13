鄭義宣會長榮登美國《Motor Trend》雜誌“年度人物”榜首. January. 13, 2023 07:46. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 現代汽車集團會長鄭義宣被選為今年全球汽車產業中最具影響力的人物。特斯拉的首席執行官（CEO）埃隆•馬斯克僅排在第42位。 12日，美國汽車專門雜誌《汽車趨向Motor Trend》公開了“2023 Motor Trend Power List” 50人名單，現代汽車會長鄭義宣榮登榜首。 《汽車趨向》雜誌表示，鄭會長擁有的未來計劃和為更好的世界而努力是將其選定為第壹位的理由。《汽車趨向》對鄭會長評價道：“懷著對世界和產業走向何處的洞察和創造更好的世界的熱情，在電動汽車和未來移動出行領域發揮著領導作用。” 《汽車趨向》還表示：“鄭會長正在引領現代汽車集團進入新時代，展現了超越汽車企業CEO的面貌。他追求的大藍圖不僅包括數據、技術及軟件工程，還包括組合無數移動解決方案的智能城市。” 迎接電動汽車時代，為了重現過去的輝煌，引領美國通用汽車（GM）變化的通用汽車總裁瑪麗•博拉位居第二。Stellantis會長卡洛斯•塔瓦雷斯位列第4位。此外，現代汽車集團的最高創意負責人（CCO）、社長盧克•唐克沃爾克（第3位）、全球最高運營負責人（COO）何塞•穆尼奧斯（第10位）、現代設計中心負責人李相燁（第28位）、起亞設計中心負責人卡裏姆•哈比布（第44位）等人也榜上有名。 正在積極擴大對電裝事業和電動汽車電池投資的LG（株）代表具光謨（第20位）和LG能源解決方案副會長權英洙（第45位）也入圍了該名單。經營世界電動汽車排名第壹的特斯拉的馬斯克僅排在第42位。《汽車趨向》解釋說，這是因為特斯拉最近兩年沒有推出新車。 《汽車趨向》於1949年在美國創刊，是每月發行100萬冊以上的汽車專門媒體。每年都會公開全球汽車業界有影響力的50人力量名單，其中最具影響力的1人被選為“年度人物”。通過《汽車趨向》編輯和咨詢委員們的評價和非公開投票來制定排名。

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