拜登泄露的文件再次被發現……共和黨：“需要特檢”. January. 13, 2023 07:46. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 因在自己的個人辦公室發現國家機密文件而陷入“文件泄露”風波的美國總統拜登，被確認在擔任副總統期間泄露了另壹份機密文件。美國媒體報道說，對拜登總統處理機密文件的懷疑越來越大。 美國NBC電視臺11日報道說，在拜登總統2017年卸任副總統後主要使用的華盛頓“彭·拜登外交·全球參與中心”以外的地方，又發現了前奧巴馬政府時期的壹捆機密文件。NBC報道稱，這些機密文件尚未查明是在何時何地發現、內容是什麽。 據《紐約時報》報道，新的機密文件是去年11月中期選舉之前，在參與中心找到機密文件的拜登的個人律師們在另壹個場所發現的。據悉，該場所也與拜登有關。據《紐約時報》報道，拜登的個人律師們自去年首次發現機密文件後，壹直在尋找其他幾個空間是否有其他機密文件。 眾議院多數黨——在野的共和黨以拜登對特朗普前總統泄露機密文件事件強烈批評為由，主張其為“虛偽”，敦促任命特檢等，正在提高攻勢。 共和黨所屬的參議院司法委員會主席林賽·格雷厄姆當天在接受福克斯新聞頻道采訪時表示：“如果需要特檢來讓大眾接受特朗普前總統處理機密文件，那麽在拜登總統擔任副總統期間處理機密文件的錯誤上也應該適用特檢。”意思是說，就像司法部目前正在調查特朗普機密文件處理案壹樣，拜登的泄露文件風波也應該以同樣的標準進行處理。

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