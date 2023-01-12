秘魯反政府示威再次激化……壹天內死亡18人. January. 12, 2023 07:43. by 李彩完記者 chaewani@donga.com. 去年12月7日，秘魯前總統卡斯蒂略被彈劾而引發的秘魯反政府示威正在激化。當地時間9日，示威群眾與警察發生沖突，導致18人死亡，這是最嚴重的流血事件。10日還發現了被燒毀的警察屍體。對此，檢方以集體屠殺等嫌疑，著手調查包括迪娜·博盧阿爾特總統在內的內閣人士。 據法新社等媒體報道，9日在南部普諾州胡利亞卡機場附近，因試圖進入機場的9000多名示威者和試圖阻止的警察發生沖突，導致包括1名10多歲青少年在內的共17人死亡。其他地區也有1人死亡，僅當天就有18人死亡。10日，在胡利亞卡壹帶的車內還發現了被燒死的警察。 位於著名旅遊勝地的社喀喀湖的普諾主要居住著艾馬拉原住民。他們是首位農民出身的總統卡斯蒂略的核心支持層，因此強烈反對对他的彈劾。 示威群眾要求博盧阿爾特總統辭職、解散議會、釋放前總統卡斯蒂略等。對此，議會通過了比現有日程提前2年的2024年4月舉行大選和議會選舉的修憲案，但示威始終沒有減弱。示威爆發後到10日為止，累計死亡人數至少達46人。 流血事態激化後，檢察總長帕特裏西亞·貝納維德斯10日命令對博盧阿爾特總統、總理奧塔羅拉、內務部長維克托·羅哈斯、國防部長豪爾赫·查韋斯進行預備調查。他們還被加上又集體屠殺、殺人等嫌疑。 卡斯蒂略於2021年7月執政。在因新冠大流行、根深蒂固的經濟困難而苦苦掙紮的情況下，強行試圖解散議會，結果因無能和腐敗嫌疑被議會彈劾。

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