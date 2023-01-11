壹名士兵因休假期間幫助收廢紙老人受表彰. January. 11, 2023 07:42. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 隨著幫助正在整理廢紙的老人的視頻傳開，壹名在網上成為話題的陸軍士兵將受到師長的表彰。 陸軍10日表示，將於11日向傳為佳話的主人公李錫圭兵長（音，22歲）授予師長表彰。李錫圭目前在位於世宗市的32師98旅機動中隊擔任機關槍射手。 包含李錫圭善舉的視頻6日在臉書“代替陸軍訓練所傳達”頁面上以提供線索的形式上傳。從該視頻來看，李錫圭6日下午在首爾市永登浦站壹帶，看到壹名老人在堆積的廢紙傾斜後陷入困境後，主動走上去幫助老人整理廢紙。提供線索者在臉書上寫道：“坐在永登浦附近的咖啡店裏，看到壹名國軍士兵幫助奶奶。天氣很冷，但是他毫不猶豫地幫助奶奶的樣子太帥了，所以貼出來。” 李錫圭當時休假結束後準備回到部隊，在咖啡廳目睹了奶奶感到為難的情況。他說，當時沒有人幫助奶奶，他走出咖啡店幫了忙。李錫圭本來可以接著休退伍前休假（又名晚年休假），但是為了參加嚴寒期訓練（9日-13日），他把休假壹分為二，結果做上了好事，成為了佳話的主人公。訓練結束後，他將於13日至27日繼續休假，並於2月2日退伍。 陸軍表示：“（我們）認為，李錫圭通過幫助面臨困難的老奶奶的善舉，為建設國民信賴的軍隊做出了巨大貢獻，因此決定給予表彰。” 李錫圭說：“作為守護國民生命和財產的軍人，我只是做了應該做的事情而已。這樣被傳開，我感到很不好意思。”

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