檢察機關著手對“梨泰院慘案”進行強制調查……對警察廳和龍山區廳等10個地方進行扣押搜查. January. 11, 2023 07:42. by 金基允記者、權九龍記者 pep@donga.com,9dragon@donga.com. 檢察機關10日對梨泰院萬聖節慘案應對不力及毀滅證據事件展開了強制調查。 當天上午，首爾西部地方檢察廳向警察廳、首爾警察廳、龍山警察署、龍山區廳等10處派遣了檢察官和調查官，進行了扣押搜查。檢方就警察廳特別調查本部移交的梨泰院慘案展開扣押搜查尚屬首次。 當天的扣押搜查對象包括管理警察內部網服務器的警察廳信息化基礎科、首爾警察廳公共安寧信息外事部（情報部）、龍山警察署信息科及生活安全科、龍山區廳秘書室和宣傳負責官室等接受慘案相關特殊本調查的警察、區廳辦公室。 檢察機關還扣押搜查了關押核心嫌疑人的首爾南部拘留所。據悉，在此過程中，追加確保了以業務過失致死傷嫌疑被拘留移交的前龍山警察署長李任宰（音）、龍山區區長朴熙英等可以證明慘案相關主要嫌疑人的嫌疑的證據。檢方相關人士表示：“這是為了加強特殊調查本部移交的事件嫌疑人的嫌疑而進行的扣押搜查，目前還沒有確認追加嫌疑。” 隨著檢察機關進入強制調查，是否會查明“上級責任”備受關註。對行政安全部部長李祥敏和警察廳廳長尹熙根，特別調查本部表示“很難證明是刑事責任"，計劃不進行調查就結束調查。對此，有人批評說：“這是只讓壹線負責的調查。” 延長活動時間的國會梨泰院慘案國政調查特別委員會決定於12日下午2時舉行第三次聽證會。特別委員會的活動時限截止到17日，朝野計劃在16日或17日舉行最後壹次會議，采納國政調查報告。 國調特別委員會當天在國會召開聽證會，討論了事故原因和防止再發對策。前青瓦臺國家危機管理中心高級行政官姜禎求主張：“應該考慮在總統室新設災難管理業務專門秘書。”共同民主黨議員申鉉榮（音）的“乘坐醫生車”爭議也再次浮出水面。延世大學龍仁塞弗倫斯醫院教授李京元（音）當天指出：“即使是醫務人員，如果事前沒有安排出動，也要自行去以誌願服務的形式前往參加。”

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