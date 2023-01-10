經濟學者們：“超低利率和中國高增長時代即將結束”. January. 10, 2023 07:59. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 世界經濟學家們預測，超低利率和中國高增長時代結束後，高利率和中國的低增長、美中矛盾將給世界經濟帶來不斷的不確定性和沖擊。 美國哈佛大學教授肯尼斯·羅戈夫當地時間6日至8日在美國路易斯安那新奧爾良舉行的全美經濟學會年會上通過視頻表示：“我們正處於沖擊的時代，處於世界經濟的轉折點。過去100年間，世界經濟的特別之處當然是中國的掘起，但中國的長期增長勢頭正在急劇放緩。”他在會上發表研究結果稱，占中國國內生產總值60%的中國小城市住宅房價已經暴跌20%。 也有分析認為，新冠疫情之前的超低利率時代已經落下帷幕。美國前財政部長拉裏·薩默斯預測，即使在後新冠局面下，也不會出現“結構性長期衰退（secular recession）”。他說：“第二次世界大戰以後，很多學者預測會經歷像20世紀30年代大蕭條壹樣的經濟蕭條，但政府的基礎設施投資反而實現了飛躍。大流行沖擊之後，經濟也不會因為各種政府支出而回到過去的超低利率和結構性衰退。”他認為，由於美中矛盾導致的國防費支出、脫碳經濟轉變帶來的政府支援擴大等，不會出現超低利率。 對高物價解決方法的意見各不相同。美國哥倫比亞大學教授約瑟夫·斯蒂格利茨指出：“聯邦儲備委員會的緊縮對抑制新冠戰爭帶來的供應沖擊所產生的高物價沒有幫助。”但國際貨幣基金組織首席經濟學家皮埃爾·奧利維爾·戈蘭卡斯表示：“即使失業率上升，美聯儲和各國中央銀行也要繼續保持物價穩定的意誌。”

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