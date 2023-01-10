深夜江華島海域發生3.7級地震……“睡夢中驚醒，還以為是戰爭”. January. 10, 2023 07:59. by 仁川=孔升倍記者、李勝宇記者 ksb@donga.com,suwoong2@donga.com. “隨著壹聲巨響，感覺整個房子都在震東，被嚇醒了。我壹生都在江華島生活，但這樣的地震幾乎已經50年沒有碰到過了。” 9日，仁川江華郡土生土長的張某（70歲）在接受東亞日報記者電話采訪時做出了上述表示。地震當時正在睡覺的張某說：“首先聽到了像是飛機低飛發出的那種轟鳴聲，沒過多久平房就搖晃了。不少居民以為導彈掉下來了。” 9日淩晨1時28分，仁川江華郡西側25公裏海域發生了3.7級地震。震級強度方面，仁川4級、京畿3級、首爾2級。4級震級是碗和窗戶等晃動的水平，很多人可以在室內感受到震動，部分人會在睡夢中被嚇醒。 當天發生的地震不僅在仁川，而且在首爾、京畿水原、議政府等首都圈地區也能明顯感受到。家住京畿龍仁市的金秀智（27歲）說：“本來想睡覺躺著的，但地板突然晃動起來”，“這是我第壹次經歷地震，但是因為受到驚嚇，整晚都沒能睡好。” 據氣象廳透露，當天共接到了104起地震報告，其中京畿45起、首爾33起、仁川25起。所幸沒有因地震而造成人員傷亡或財產損失。 地震發生後，不少市民因伴隨著警報聲壹起發來的緊急災難短信而沒能睡好早覺。前壹天晚上11點左右睡著的上班族林瑞賢（28歲•首爾冠嶽區）說：“被淩晨發來的災難短信嚇了壹跳，醒來後壹直在確認網絡新聞，後來壹直沒能合眼就上班了。” 京畿、首爾地區的網絡社區上也接連出現了“床突然晃動，以為是戰爭”、“被災難短信嚇醒後，擔心地震會更加嚴重，所以連覺都沒睡”等文章。 氣象廳解釋說，此次地震是自1978年其在國內開始地震觀測以來，仁川江華島半徑50公裏內發生的最大規模地震。此前規模最大的地震是，1989年6月20日發生的3.2級地震。

한국어