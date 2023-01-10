黃仁範以遠射攻入個人希臘聯賽首粒進球. January. 10, 2023 07:59. by 金培中 wanted@donga.com. 黃仁範（27歲•奧林匹亞科斯•照片）攻入了自己在希臘職業足球聯賽的首粒入球。 8日（當地時間），黃仁範在與沃洛斯NPS隊的2022~2023賽季希臘足球超級聯賽（1級聯賽）客場比賽中，在球隊1比0領先的上半場第22分鐘又攻入壹球。奧林匹亞科斯隊最終以4比0大勝沃洛斯隊。 黃仁範在聯賽中連續3場比賽都取得了攻擊點。在此前的2場比賽中，黃仁範分別貢獻1次助攻，當天通過前場施壓從對方陣營搶斷皮球，隨後他帶球突到對方禁區左側，突然用壹記左腳中距離射門。對方守門員為了攔住球而跳得很高，但球卻飛入了右側球門。 這是去年7月轉會到奧林匹亞科斯隊的黃仁範在正規聯賽上攻入的首粒進球。本賽季黃仁範在當天的比賽之前，在正規聯賽中沒有取得進球，只貢獻了4次助攻。加上去年8月在歐洲足球聯盟（UEFA）歐聯杯與阿波羅•利馬索爾隊（塞浦路斯）的預選賽決賽輪加時賽上攻入的1球，黃仁範在本賽季的正式比賽中攻入2球，助攻4次。 當天，黃仁範發揮出了球隊進攻的起點作用，帶領球隊取得了勝利。本場比賽他的傳球成功率高達92%，5次長傳全部成功，並貢獻了3次鏟球。足球統計網站“Fotmob”賽後給黃仁範打出了兩隊球員中最高的評分8.4分。黃仁範在比賽結束後在自己的照片墻上上傳了自己的比賽照片，並留言說：“感謝所有在這麽晚的時間裏觀看比賽並表現出關心並發送助威信息的人。我會更加努力的。” 當天，與黃仁範同隊的另壹名韓國球員黃義助（31歲）未能進入比賽大名單。黃義助自去年10月18日與PAOK沙朗歷基隊的比賽中替補出場後，已連續10場比賽未能出戰聯賽。

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