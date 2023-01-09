沒有人是“非法”的. January. 09, 2023 07:32. . “國際社會壹直認為，將超期滯留的移民稱為‘非法滯留者’，給他們刻上‘非法’的烙印，會助長厭惡情緒，因此應該使用‘未登記’、‘非正規’等中立用語。人類本身不可能是‘非法’的，其存在本身也不能成為‘非法’。”―出自禹春熙《蘇子葉鬥爭記》中 作為社會語言學家，在我們的生活中漂泊流浪，懷疑不知不覺中支配我們的話語是家常便飯。最近我最感興趣的單詞是“非法”。有人說，對某些人來說，乘坐地鐵本身就是非法的，因此對這句話產生疑問也許是理所當然的。後來遇到了上面的文章。以懷疑語言為職業的我為什麽毫無懷疑地接受了“非法滯留者”這句話呢？ 不久前接到了告知違反交通法規事實的通知書。路過學校門口時，似乎暫時想別的事情，但稍微超過了規定速度。那麽，我是“非法司機”嗎？如果允許這樣稱呼，這樣描述道路也是有可能的。“韓國的道路上到處都是非法（黑車）司機”，但我們並不使用非法司機這個詞。禹春熙指出了這壹點。超過滯留期限是違反行政程序的行為，並不是犯刑事罪行。盡管如此，韓國壹直將未登記的滯留者打上“非法滯留者”的烙印。《蘇子葉鬥爭記》展現了韓國社會描繪的移居勞動的地獄圖。即使被稱為奴隸勞動的事例，也毫不奇怪的畫中移居勞動者的生活，告訴我們遺忘的理所當然的事實。也就是說，不論非法人、登記、未登記，移民勞動者都是無法與韓國社會分離的韓國社會的壹員。所以現在是想象“更大的我們”的時候了。

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