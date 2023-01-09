崔泰源、鄭基宣、鄭溶鎮、具滋殷等企業家在CES上構想未來. January. 09, 2023 07:33. by 拉斯維加斯=朴賢益記者、郭道榮記者 beepark@donga.com,now@donga.com. 國內主要集團總裁們來到了世界最大規模的信息技術（IT）和家電展示會“CES 2023”現場。在認同全球經濟危機的同時，他們強調了確保面向未來的革新技術。 SK集團會長崔泰源6日（當地時間）突然訪問了SK展位，參觀了子公司的產品，並品嘗了SK（株）投資的替代類蛋白質企業的冰泣淋。崔會長表示：“經濟前景壹直不明朗”，“要根據情況制定劇本計劃，做好各種準備。” HD現代社長鄭基宣當天出席了韓國造船海洋和美國船級協會（ABS）的“自主航運船舶的機構自動化、綜合安全管制系統實證合作”諒解備忘錄簽署儀式後，來到了展示館。鄭社長表示：“通過看到跨國企業的藍圖和技術力，獲得了很多靈感”，“為了與為實現我們的藍圖增加速度和深度的企業進行多種合作，我們將奮發努力。” 新世界集團副會長鄭溶鎮也參觀了三星電子、LG電子、HD現代展示館等。據悉，新世界集團雖然沒有在此次CES上設立展位，但從發掘未來增長動力的角度出發，來到了現場。新世界相關人士表示：“集團壹直致力於替代肉等食品技術、完全自動化店鋪等零售技術”，“鄭副會長考察了可以與‘華城項目’（京畿華城市國際主題公園建設事業）等事業接軌的技術。” LS集團會長具滋殷也於6、7日來到了現場。具會長表示：“無人駕駛、Mobility、Net Zero等未來先進技術成為了主要技術趨勢”，“在此次CES上，可以確認‘所有事物的電氣化’正在進行。”

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