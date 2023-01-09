黃喜燦替補上場僅3分鐘就攻入本賽季首粒進球. January. 09, 2023 07:32. by 金培中 wanted@donga.com. “黃牛”黃喜燦（27歲•伍爾弗漢普頓）在本賽季首次打開了得分炮。 8日，黃喜燦在與利物浦隊的2022~2023賽季英格蘭足總（FA）杯64強客場比賽中，在球隊1比2落後的下半場第18分鐘替補上場，並在3分鐘後攻入扳平比分的進球。這是黃喜燦本賽季在所屬球隊攻入的首粒進球。黃喜燦自去年2月25日英格蘭足球超級聯賽（EPL）與阿森納隊的比賽中進球後，在所屬球隊約11個月的時間裏遭遇進球荒。在當天的比賽之前，黃喜燦在本賽季只貢獻了2次助攻。 黃喜燦在下半場第21分鐘將球傳給馬特烏斯•庫尼亞（24歲）後，迅速包抄到對方球門前。庫尼亞橫傳的皮球被黃喜燦來了壹記右腳滑鏟射門。皮球碰到利物浦後衛伊布拉希馬•科納特（24歲）的腳後改變方向後再次擊中黃喜燦的肋部，方應不及的守門員阿利松•貝克爾（31歲）只能眼睜睜地看著皮球從自己身下滾進球網內。足球統計網站“Whoscored”賽後給黃喜燦打出了最高分7.5分。體育專門媒體ESPN、歐洲體育等也給黃喜燦打了隊內最高分。 上賽季攻入5球的黃喜燦在本賽季沒能得到很多出場機會。在卡塔爾世界杯之前，他參加了11場英超比賽，但首發出場只有3場。去年11月，胡倫•洛佩特吉（57歲）執教狼隊，黃喜燦也抓住了反彈的機會。在前任主教練布魯諾•拉茲（47歲）手下，黃喜燦主要坐在替補席上，但自從洛佩特吉主教練來到球隊後，他連續3場首發出場。 當天，狼隊以2比2戰平利物浦隊，之後兩隊將進行重賽。根據英格蘭足總杯的傳統，如果兩隊在90分鐘比賽內戰成平局，就重新安排日程進行重賽。 托特納姆熱刺隊7日在與樸茨茅斯隊的足總杯64強賽上，憑借哈裏•凱恩（30歲）的制勝球以1比0戰勝對手，進入了32強。孫興慜（31歲）雖然首發出場打滿全場，但未能取得進球。

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