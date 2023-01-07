三星電子和LG電子面臨利潤沖擊……只有“技術·技術·技術”才是突破口. January. 07, 2023 07:37. . 三星電子和LG電子去年第四季度的營業利潤急劇減少。三星電子的營業利潤為4.3萬億韓元，同比下降69%。在被認為是電子業界旺季的第四季度，營業利潤跌破5萬億韓元，這是時隔8年來的第壹次，業績遠遠低於市場預測值。LG電子的營業利潤減少了91%，跌至前壹年的十分之壹。引領信息技術業界的主要大企業接連出現了“利潤沖擊”。 在全球高利率和高物價的影響下，隨著經濟蕭條的可能性越來越大，企業的收益惡化在壹定程度上是可以預見的。由於消費心理萎縮，電視和智能手機等家電產品的需求大幅減少，這直接打擊了半導體市場。特別是占三星電子半導體部門70%的存儲器半導體掀起的寒流比預想的還要殘酷。但是，即使考慮到這壹點，三星、LG電子的業績下降幅度和速度也令人震驚。 專家們預測，從世界經濟的不確定性和行業不景氣等來看，主要企業的業績要到明年下半年才能回升。由於中國經濟放緩，出口前景也不容樂觀。市場調查企業蓋特納預測，今年全球DRAM和NAND閃存銷售額將分別比去年減少18%和14%。這意味著，銷售減少、庫存堆積、成本負擔日益增加，到今年底也不會輕易消除。 在這種經濟嚴寒中，核心領域的技術、投資競爭仍然非常激烈。臺灣臺積電等海外主要企業持續進行攻擊性投資，正在展開新生產基地建設速度戰。美國、日本、歐盟等主要國家也由民官共同進行了半導體投資及支援。構建半導體聯合戰線等合縱連橫的嘗試也在進行中。移動和家電等其他領域也沒有什麽不同。正如在超過4000家企業參與的全球信息術、家電展示會“消費電子展2023”上看到的那樣，最尖端技術和產品的角逐戰正在如火如荼地進行。 在企業紛紛進入緊縮經營的時期，投資很容易萎縮。但是，如果因為經濟不景氣而疏忽投資，任何企業都有可能瞬間被淘汰，這就是尖端信息技術的技術領域。只有通過戰略投資積累技術力量，才能在經濟觸底反彈的時候掌握競爭的主導權。這就是為什麽在危機局面下，為了確保超差距技術，企業迫切需要研發的原因。

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