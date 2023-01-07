能感受到氣味的VR耳機……“螃蟹步”平行停車汽車. January. 07, 2023 07:38. by 宋忠炫, 李建赫 balgun@donga.com,gun@donga.com. 5日（當地時間），在美國拉斯維加斯的CES 2023創業展示館“Eureka Park”。在美國創業企業OVR科技公司的展位上，壹戴上虛擬現實（VR）頭戴式耳機，眼前就燃起了冒煙的篝火。與壹般的VR體驗不同之處在於，通過耳機上的裝置，可以實際聞到刺鼻的煙味。拿起放在篝火旁的棉花糖，散發出甜蜜的香氣，將棉花糖烤熟後，能感受到焦糊的味道。 當天開幕的CES 2023展示場各處，帶來新經驗的技術成為了話題。現代摩比斯公司介紹了4個輪子都能旋轉90度，可以原地旋轉和平行停車的“蟹步汽車”概念車（包含開發方向性的試制車），吸引了觀眾的視線。 現代摩比斯公開的未來目標基礎車輛（PBV）概念車型“M.Vision TO”搭載了車輪90彎曲的“E-cornor模塊”.在車輛前後側面4個柱子上搭載了攝像頭、雷達、激光雷達等傳感器，可以實現自動行駛。HL Mando的無人駕駛子公司HL Klemove也展示了結合E-cornor模塊的產品。 德國汽車零部件公司ZF集團推出了產生熱量、溫暖身體的安全帶“加熱安全帶”。瑞典汽車品牌Polestar公開了觀察司機的樣子，用人工智能（AI）感知困倦、註意散漫等狀態並進行警告的系統。 搭載自動行駛技術的嬰兒車也被公開。加拿大創業公司GluxKind推出了媽媽抱著孩子時自己移動，安裝多級剎車系統，無人照看嬰兒車或離父母有壹定距離遠時自動停止動作的嬰兒車。

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