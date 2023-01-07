NFL的哈姆林蘇醒了……醒來後第壹句話是“我們隊贏了嗎？”. January. 07, 2023 07:38. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 在美國職業橄欖球聯盟（NFL）比賽中因沖突而失去意識的布法羅比爾隊的安全（防守球員）達瑪•哈姆林（25歲•照片）蘇醒了。 美聯社6日報道說：“因抱人截球而暈倒的哈姆林5日晚恢復了意識。”哈姆林在3日與辛辛那提猛虎隊的NFL比賽上半場，為了阻止對方接球手蒂•希金斯（24歲）的突破，試圖抱人截球時暈倒，失去了知覺。在此過程中，胸部撞到希金斯右肩後心臟驟停的哈姆林被緊急送往了辛辛那提大學醫院。 哈姆林清醒後，開始與床邊的家人和朋友進行文字溝通。當時他的第壹個問題是“我們隊在3日的比賽中獲勝了嗎？”負責治療哈姆林的辛辛那提大學醫院的醫生蒂莫西•弗裏茨博士回答說：“是的。哈姆林妳在妳的人生賽場上獲勝了。” 弗裏茨博士表示：“雖然哈姆林還在重癥監護室，但神經學功能似乎很正常。聽完故事後，身體可以原封不動地起來。”據辛辛那提大學醫院的醫護人員透露，哈姆林的身體功能正在逐壹蘇醒，但為了呼吸，在喉嚨裏插入管子，所以無法說話。 聽到哈姆林恢復意識的消息後，美國總統喬•拜登在自己的推特上留言說：“這是好消息。達瑪，就像我昨天告訴妳的父母壹樣，我和妻子正在和美國的所有國民壹起為妳和妳的家人祈禱。” 在辛辛那提隊以7比3領先的情況下被中斷的3日NFL比賽今後也不會重賽。NFL事務局計劃制定與當天兩隊的比賽結果無關的附加賽種子隊和日程。 哈姆林為了給孩子們分發玩具，在2020年成立了捐贈基金會“ChasingMs”，但哈姆林在比賽途中暈倒的消息傳開後，兩天內就募集了772萬美元（約101億韓元）的捐款。基金會成立後到去年12月為止，募集的全部捐款還不到3000美元。

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