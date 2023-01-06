束縛朝鮮的外國人力成為“瓶頸”，這樣下去很難突破出口危機. January. 06, 2023 07:43. . 韓國造船企業因找不到造船人力而急得直跺腳。由於低工資和統壹的每周52小時制等原因離開工作崗位的國內技能人力回到現場非常緩慢。但是，即使想增加外國勞動者，也並不如意。通過政府入境審查部署的速度緩慢，數字也遠遠不足。造船企業接到巨額訂單後，仍然擔心因交貨期延遲而提出索賠。 去年，韓國造船海洋、三星重工業、大宇造船海洋等造船業界的“三巨頭”連續兩年超額完成了訂單目標。也就是說，提前確保了3-4年的工作量。特別是，由於烏克蘭戰爭導致能源供應受阻，世界各國對韓國造船企業具有壓倒性競爭力的高價液化天然氣運輸船舶的需求劇增。問題是很難找到造船的人力。 實際上，2014年超過20萬名的造船業從業人員去年減少到了不到壹半的9萬多名。減少的人力大部分是焊工等現場人力。在此期間，造船業經濟不景氣，再加上每周52小時制的擴大，連延長勞動津貼都拿不到，很多勞動者為了尋找其他工作崗位而離開了。也就是說，目前除了多使用外國勞動者之外，沒有其他對策。 去年4月，政府也以這樣的理由取消了有關造船業的特定活動簽證人員限制，但是到年末為止，新聘用的外國焊工只有90多名。因為產業通商資源部、法務部等相關部門在審查文件的過程中出現了瓶頸現象，入境時間最長推遲了5個月以上。外國勞動者功能驗證機構的變更、負責公務員人數不足等被選為理由。 造船業界預測，今年第三季度將缺少1.3萬名生產人力。如果不能補充人力，就不能及時制造船舶並交貨，因此要向訂購企業賠償巨額補償金。被交貨期追趕的部分造船企業開始將下功夫獲得的活兒轉包給中國企業。 韓國政府預測今年韓國的出口將比去年減少4.5%，並鼓勵擴大出口。像造船業界的人力不足壹樣，從急需解決的現場問題開始逐壹解決，相比壹百句話，擴大出口更為重要。

한국어