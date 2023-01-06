“金軟景效應”拉動票房……吸引比男子組多僅70%的觀眾到現場觀賽. January. 06, 2023 07:44. by 金正勛記者 hun@donga.com. 如果將“金軟景”三個字增加到六個字，就可以成為“票房保證支票”。職業排球女子組充分享受了金軟景（35歲•興國生命）復出的效果，吸引了比男子組多近70%的觀眾。 5日，韓國排球聯盟（KOVO）公布了男女組14支球隊截止到結束上半賽季（第13輪）日程的3日為止的觀眾入場現狀。據統計，觀看女子組63場比賽的觀眾共達14.9215萬人（平均2368人），比男子組的8.8869萬人（平均1411人）多出6萬人以上。 按球隊分類，興國生命隊也是每場比賽吸引觀眾數最多的球隊，平均為3951名。與排名第二的IBK企業銀行（2360名）相比，也多出了67.4%。特別是興國生命隊進行主場比賽時，平均有4380名觀眾來到仁川三山世界體育館。每場比賽最多觀眾的前五名也都是興國生命隊的比賽。 興國生命的電視收視率也與眾不同。在男女組中創下最高收視率的5場比賽中有3場比賽（第2~4位）是興國生命隊的比賽。這也從側面證明了排球迷們為了親自觀看時隔2年重返V聯賽的金軟景而來到賽場，為了通過電視觀看金軟景而尋找轉播頻道。 男子組的電視收視率也亮起了紅燈。去年平安夜（12月24日）舉行的三星火災隊VS OK金融集團隊比賽中出現的男子組最高收視率（0.96%）還不及女子組的平均收視率（1.05%）。男子組的平均收視率只有女子組壹半水平的0.58%。 各球隊的觀眾人數也差不多。女子組最少觀眾隊KGC人參公社（1817名）比男子組最有人氣的球隊友利信用卡（1728名）更吸引觀眾。職業排球男子組相關人士表示：“雖然各隊相關人士都認為沒有明星選手就沒有票房，但也不能在壹夜之間創造明星，因此非常苦惱。”

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