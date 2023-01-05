“東南亞世界杯”三菱杯四強中有三支球隊的主教練都是韓國人. January. 05, 2023 07:55. by 金培中 wanted@donga.com. 由3名韓國主教練率領的3支國家隊進入了“東南亞世界杯”4強。 在東南亞足球錦標賽“三菱杯”上，繼印度尼西亞隊主教練申臺龍（53歲）之後，越南隊主教練朴恒緒（64歲）、馬來西亞隊主教練金判坤（54歲）也獲得了4強入場券。日本主教練率領的柬埔寨、新加坡隊則在小組賽中被淘汰出局。 越南和馬來西亞隊在3日舉行的三菱杯小組賽最後壹輪比賽中，分別以3比0和4比1戰勝了對手緬甸和新加坡隊。越南隊積10分（3勝1平），馬來西亞隊積9分（3勝1負），分別以B組第1、2名的成績晉級4強。印度尼西亞隊2日以2比1戰勝菲律賓隊，以A組第2名的成績進入4強。進入4強的主教練中有3名是韓國教練。泰國隊（A組第壹名）由擁有巴西和德國雙重國籍的亞歷山大•波爾金（47歲）執教。 在4強賽上，越南隊和印度尼西亞隊、馬來西亞隊和泰國隊將分別以主客場形式展開兩次對決。如果馬來西亞隊能戰勝“衛冕冠軍”、本項賽事奪冠次數最多（6次）的泰國隊進入決賽，韓國隊主教練之間將展開決賽對決。決賽也將於本月13日和16日舉行（也是主客場兩回合）。 此次三菱杯的10個參賽國全部由外國教練執教。3名韓國主帥、5名歐洲主帥和2名日本主帥分別執教各支國家足球代表隊。柬埔寨隊的主教練由廣瀨亮（67歲）和本田圭佑（37歲）擔任，新加坡由西谷隆之（50歲）執教。結果A組柬埔寨隊2勝2負，B組新加坡隊2勝1平1負，雙雙無緣4強。 越南隊自2018年大賽後時隔4年再次挑戰冠軍。如果印尼隊在本屆三菱杯上奪冠，將首次獲得冠軍。馬來西亞隊自2010年大賽後，12年來壹直未能奪冠。從2017年開始執教越南隊的朴教練將以此次大賽為結尾，結束與越南的5年同行。將在4強賽上與申教練率領的印度尼西亞隊交鋒的朴教練在3日與緬甸隊的比賽結束後表示：“從印度尼西亞最近的競技水平來看，申教練讓很多優秀的選手入籍，選手們在體力、戰術、技術上都成長了壹個階段”，“自從我執教越南隊後，壹次也沒有輸給印度尼西亞隊。雖然對手也很強，但我認為我們隊能贏。”朴教練和申教練分別執掌越南隊和印度尼西亞隊的指揮棒，進行了兩次對決，朴教練以1勝1平保持領先。 2020年執教印度尼西亞的申教練在2020三菱杯上取得了亞軍。金教練在去年1月被選任為馬來西亞隊的主教練，在上屆大賽中小組賽早早被淘汰的馬來西亞本屆賽事進入了4強。

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