拒絕在酒店隔離，壹名“確診”中國人逃走. January. 05, 2023 07:55. by 金素英記者、仁川=孔升培記者 ksy@donga.com,ksb@donga.com. 壹名40多歲的中國男子3日從中國抵達仁川國際機場後，被判定為新冠陽性，但他拒絕隔離並逃走，警方正在追查。據統計，截至4日，海外流入的確診者中76%是“來自中國的入境者”。在中國新冠病毒流行惡化的情況下，變異病毒有可能流入韓國的憂慮正在加大。 據仁川中部警察署3日透露，當晚10時7分左右，在仁川中區永宗島壹家被指定為隔離設施的酒店裏，中國人A某（41歲）拒絕隔離並逃走。此前，A某在機場進行了基因擴增（PCR）檢測，結果呈陽性。具有7天設施隔離義務的A某乘坐確診者移送巴士到達酒店後等待客房分配，趁著控制不嚴之機逃走了。據悉，現場還有防疫當局的領隊、秩序維持人員，但未能阻止他逃走。 4日淩晨，警方通過監控視頻捕捉到了A某在離酒店約200米的大型超市附近走路的畫面。警方也不排除A某乘坐出租車離開永宗島的可能性。防疫當局表示：“目前正在通緝中，正在討論公開臉部。” 最近，韓國來自中國的確診患者正在劇增。據疾病管理廳透露，截至當天零時，172名境外輸入確診患者中，來自中國的確診患者達131人（76%）。該數值包括短期滯留遊客、長期滯留外國人、韓國人入境者。從去年12月29日起到本月4日為止的壹周內，海外流入確診者達587人，其中246人（41.9%）來自中國。隨著從2日起對來自中國的入境者的新冠基因擴增檢測義務化，確診者的實際情況正在浮出水面。 3日在機場接受基因擴增檢測的281名來自中國的短期滯留外國人中，73名（26%）呈陽性。與開始實施高強度防疫措施的2日（陽性率19.7%）相比，陽性比率上升了6.3個百分點。 從5日開始，進入韓國的所有來自中國的飛機乘客必須在登機前48小時內接受基因擴增檢測，或在24小時內接受專家用快速抗原檢查（RAT）後提交陰性確認書。部分人擔心，可能有人在中國當地獲得“虛假陰性確認書”後乘坐飛機。中央防疫對策本部狀況總管團長林淑英（音）表示：“在檢疫階段，將確認（陰性確認書）內容是否全部制作妥當。”

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