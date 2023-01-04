“壹周歲以下子女每月補貼70萬韓元”……從本月25日起發放，可在產後60天內申請. January. 04, 2023 07:48. by 李知雲記者 easy@donga.com. 保健福祉部計劃從本月25日開始，每月向有壹周歲以下（0-11個月）子女的父母發放70萬韓元，向有兩周歲以下子女（12-23個月）的父母發放每月35萬韓元的“父母工資”。這是對到去年為止每月向壹周歲以下子女的父母發放30萬韓元的嬰兒補貼進行擴大改革的結果。不過，領取對象必須親自申請，才能領取補貼。 就如何才能領取的申請方法等，通過問答方式進行了整理。 問：生了孩子就會自動發放嗎？ 答：不是的。產後60天內父母必須登錄“福祉路”（www.bokjiro.go.kr）或政府24網站，或訪問管轄地區居民中心進行申請。超過60天也可以申請，但已經過去的補貼不能補發。 問：補貼什麽時候到賬？ 答：每月25日匯入申請時登記的賬戶。 問：孩子去年出生，父母也能領到補貼嗎？ 答：是的，原本領取嬰兒補貼（每月30萬韓元）的父母即使不另行申請，也會自動轉換為“父母工資”，領取額也會增加。如果去年9月分娩，今年1-8月每月可領取70萬韓元，從滿壹周歲的9月起，每月可領取35萬韓元。 問：聽說明年的補貼會上漲? 答：是的。從2024年起，未滿壹周歲將發放100萬韓元，滿1歲將發放50萬韓元。之前領取補貼的父母們即使不重新申請，也會得到上調金額。 問：既能拿育兒休職工資，也能拿“父母工資”嗎？ 答：是的。每月10萬韓元的兒童津貼和分娩時壹次性的“初次見面使用券”200萬韓元，可以分別發放。 問：即使送孩子上幼兒園，也能領取嗎？ 答：例如，如果孩子是未滿壹周歲，70萬韓元父母補貼會被扣除保育費補貼（51.4萬韓元），只得到18.6萬韓元。但是，在本月15日之前，必須在福利路網站或邑面洞居民中心登記賬戶。超過15天後雖然還可申請，但不能追溯過去的補貼。 問：想同時使用全天制照看孩子服務，行嗎？ 答：照顧孩子服務政府補貼和父母工資不能重復領取。必須二中選壹。照顧補貼是根據父母“服務花多少”發放多少，根據父母收入水平，援助比率也不同。應該仔細分析兩者中哪壹種更有利。以四人家庭為基準，家庭收入在405萬韓元（中等收入75%）以下的話，照顧補貼會更多。相反，以四人為基準的家庭收入為405萬-649萬韓元（中等收入為75%-120%），如果使用“每月不到106小時”的服務時，申請”父母工資”補貼更實在。

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