大舉解除房地產限制……既要防止硬著陸，又要警惕投機火種. January. 04, 2023 07:48. . 政府決定只保留首爾市江南3區和龍山區，全部解除此外地區的房地產限制。政府同時解除了曾被指定為調整對象地區、投機過熱地區、投機地區等的首爾和京畿道四個地區的限制。這樣壹來，稅金、貸款、申購、轉賣限制等限制將大幅放寬，買賣房子將變得容易。銷售價上限制也決定只保留江南3區等投機地區，此外全部解除。 此次措施是為了防止交易懸崖、房價下降、未出售增加等房地產市場的蕭條演變成金融不良，從而動搖實體經濟的最壞情況而采取的措施。政府去年曾三次出臺房地產規制緩解政策，但首爾地區以“為時尚早”為由沒有采取任何措施。政府時隔兩個月改變現有立場，意味著房地產梗者的余波正在猛烈襲來。 在經濟有如冰凍的情況下，隨著高利息負擔等重疊，購買勢頭消失已久。首爾公寓價格連續8周刷新歷史最大跌幅，交易量也僅為去年的十分之壹。最重要的是，隨著未出售住宅的激增，房地產項目融資正在迅速虧損。僅保險、證券、儲蓄銀行等第二金融圈的貸款就接近110萬億韓元，稍有不慎就會引發項目融資金融危機的危機感也越來越大。 此次措施不能給投機勢力發出“堅持下去，最終限制就會解除”的錯誤信號。如果下半年利率上升放緩等市場氛圍逆轉，還要應對房價再次波動的可能性。雖然政府預告了有可能追加對策，但需要比現在更為慎重的處理。特別是要小心觸碰有可能成為房價上漲導火索的江南3區。為了不讓像去年陷入“債務陷阱”的2030壹代“籌錢投資族”壹樣，從貸款增加發展為家庭負債虧損，還要維持總負債本息償還比率等核心金融限制。 雖然采取了此次措施，但利率上調基調仍然存在，因此很難阻止房價下降趨勢。如果因為不能立即取得成果而采取追加刺激政策，就很難承受市場正常化後帶來的後續風暴。應該向市場發出“保護實際需求者，同時嚴懲投機行為”的信號。需要有耐心地處理，徹底監控有沒有因為此次放寬限制而出現房價波動的地方，及時糾正副作用。

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