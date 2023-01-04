尹總統：“暫時不會進行內閣改組……不要被傳聞所動搖”. January. 04, 2023 07:48. by 張寬錫 jks@donga.com. 據悉，尹錫悅總統3日在新年第壹次國務會議上表示“暫時不會進行內閣改組”，斷然拒絕了從去年年末開始被提起的內閣改組說。 據總統室和政府透露，尹總統在龍山總統室大樓主持的國務會議結束發言中囑咐道：“不要被傳聞（改組內閣）所動搖，各部門長官要集中精力做好新年工作。”他還強調說，“重要的是在國民面前端正姿態，正確設定方向”，“要取得國民能夠切身感受到的成果。”據分析，尹總統以勞動、教育、年金三大改革驅動和打破既得權益為目標，在執政第二年集中精力取得實質性成果，對內閣改組說劃清了界限。秘書室室長金大基也在前壹天與總統室職員舉行的新年早會上鼓勵說：“（政府上臺後）已經耕了8個月的地，從今年開始是準備播種和栽培的時期。” 執政黨內外有觀測認為，尹總統為了刷新氛圍，將果斷進行部分部門的改組。經過長官、次官的服役評價後，這種觀測更加有力。有人預測說，總統室將新設首席秘書官，部分首席秘書官有可能被替換。 但是，尹總統當天斬釘截鐵地表示“暫時不會進行內閣改組”，年初內閣改組傳聞暫時平息。在復雜的執政黨全黨大會格局中，國土交通部長官元喜龍和統壹部長官權寧世等參加全黨大會的可能性正在減弱。執政黨高層相關人士表示：“支持率正在進入上升趨勢”，“預計總統海外巡訪和春節連休局面等情況下，與全面改組內閣保持距離。” 但是，由於明年議會選舉在即，以部分政治家出身的長官等為對象，在年內進行中等規模的改組的可能性仍然存在。有人觀測說，在執政黨全黨大會（3月8日）臨近的情況下，形成人事聽證會政局也是壹種負擔，因此內閣改組時間可能會進壹步推遲。

한국어