五大科技企業去年市值蒸發3萬億美元. January. 03, 2023 07:51. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 據美國《華爾街日報》1日報道，去年臉書的母公司元和蘋果、亞馬遜、奈飛、谷歌等5家大型科技企業的“FAANG”的市價總額減少了3萬億美元（約3789萬億韓元）以上。 《華爾街日報》分析說，“技術股價跌離了光榮的時代”，對基淮利率變動敏感的大型技術股的跌幅特別大。2020年和2021年，各國為克服新冠疫情而采取扶持政策，流動性充足，技術股股價暴漲。但是去年受美國中央銀行美聯儲多次上調利率的影響，出現了比其他領域企業更大的跌幅。 去年全年，元股價下跌64%。在五大科技企業中跌幅最大。在經濟蕭條的憂慮中，企業減少了數字廣告費，圍繞元今後作為主力事業提出的“元宇宙”的不確定性增大，投資者紛紛抽身。去年下半年，股價下跌幅度壹度接近70%，但宣布裁員1.1萬人後，跌幅有所減少。 奈飛股價下跌51%。據分析，這是由於用戶流失、新的廣告費用制落實緩慢的影響。亞馬遜股價跌至壹年前的壹半水平。在最大購物旺季去年11月和12月即將到來之際，接連出現了警告美國消費不振的聲音。谷歌因搜索廣告減少等原因下降了39%。蘋果也因中國的“新冠清零”封鎖政策導致生產減少等原因下降了27%。 去年，以大型股為中心的標淮普爾500指數比壹年前下降19%。這是自2008年全球金融危機爆發以來最差的成績。五大科技企業在標普500中所占的比重也從2021年的17%減至去年的13%。 紐伯格伯曼資產運用的投資負責人埃裏克·克努欽表示：“錢免費的時候，投資者們把價值放在未來收益，特別是增長股上，但如果利率上漲，壹切都會改變。”有預測稱，考慮到這壹點，只有美聯儲下調利率，技術股價才能反彈。

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