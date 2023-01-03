離比賽結束還剩2秒……NFL具英會踢進反敗為勝的三分球 助球隊擺脫四連敗. January. 03, 2023 07:51. by 姜泓求 windup@donga.com. 目前效力於美國職業橄欖球大聯盟（NFL）的韓裔鋒球員亞特蘭大獵鷹隊的具英會（29歲）在比賽結束前2秒戲劇性地踢進壹個反敗為勝的3分球，將球隊從4連敗中的泥潭中拖了出來。 2日，在美國佐治亞州亞特蘭大的梅賽德斯-奔馳體育場舉行的NFL第17周與亞利桑那紅雀隊的主場比賽中，具英會兩次踢進三分球，主導了球隊20比19的逆轉勝利。 具英會在第4節還剩9分36秒時，成功攻入27碼（約25米）的進球，幫助球隊以17比16實現反超。此後，亞特蘭大獵鷹隊再次被對方攻入壹個三分球，以17比19落後對手，在比賽結束前2秒，具英會成功攻入21碼（約19米）的三分進球，帶領球隊逆轉取勝。隨著具英會的進球，比賽也隨之結束。在橄欖球比賽中，在4次攻擊機會中，如果不能前進10碼，將失去攻擊權。在距離球門柱還剩下50碼以下的情況下，如果觸地得分（6分）困難，即使有攻擊權，也會嘗試直接踢球得分的全場進球（field goal •3分）。 具英會1994年出生於首爾，小學6年級時移民美國，是目前NFL最頂級的鋒線球員。他在2020賽季以94.9%的field goal成功率活躍在球場上，並參加了全明星賽，本賽季他的三分球進球率為85.3%。本賽季開始前，他還與亞特蘭大獵鷹隊簽訂了5年總額2425萬美元（約309億韓元）的大型合同。 另外，亞特蘭大獵鷹隊在本賽季以6勝10負的成績，在國家橄欖球聯盟（NFC）南部賽區排名墊底，因此未能進入季後賽。亞特蘭大獵鷹隊還剩下與代表NFL的傳奇四分衛湯姆•布雷迪（46歲）率領的坦帕灣海盜隊的第18周最後壹場比賽。

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