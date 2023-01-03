土生土長的“野兔”在哪裏生活了多久？從今年開始可以確認. January. 03, 2023 07:52. by 李美智 image@donga.com. 從“癸卯年”的今年開始，可以確認韓半島固有物種“野兔”的棲息地和棲息密度。野兔在2005年被排除在野生動物保護•管理法指定的狩獵動物（可獵取野生動物）之外，此前沒有發表實態調查。 環境部所屬的國立生物資源館1日表示，從2023年開始，野兔將被列入“野生動物實態調查”對象。每年實施的野生動物實態調查是以狩獵動物和環境指標動物等20多種為對象進行的。野兔從2005年開始被排除在狩獵動物之外後的18年間，雖然是韓半島的固有物種，但棲息密度和分布卻壹無所知。 廣泛棲息在韓半島的韓國特有種野兔（Lepus coreana）是屬於兔目、兔科的哺乳動物。目前，兔子目共報告了2科12屬92種兔子。其中屬於野兔屬的兔子，鼻梁寬，額頭白，有小斑點，區別於其他兔。野兔的“野”是意為山的“山”的土話。換句話說，野兔就是山兔。到目前為止，有廣為流傳的童謠《野兔》，是韓國人非常熟悉的存在。 但是在野外親眼看到野兔不是件容易的事情。野兔最初非常敏感和敏捷，因為它們面臨很多捕食者，如貓、猞猁和雪貂。而且它們的速度也非常快，即使在山上也能以80公裏的時速行駛。“逃跑”的俗語“토끼다（逃跑•不及物動詞）”是從這種快速逃跑的兔子習性中衍生出來的。2018年，國家生物資源館對6只野兔進行追蹤調查，結果顯示，它們的行動圈最大達274712.8平方米。 有人推測，隨著棲息地的減少，野兔的個體數量可能比過去有所減少。事實上，野兔們與名字的意思不同，比起山，更喜歡生活在開闊的草叢中。造林事業以後，韓國的森林變得茂密，但灌木和紫芒林反而減少了。因此，野兔的棲息地也隨之減少。實際上，持續到2004年的“野兔全國實態調查”中，每100公頃野兔個體數在1999年為11.5只，2001年為12.3只，持續增加，但2002年以後這壹趨勢有所減弱，2004年減少到了每100公頃8只。 資源館相關人士表示：“野兔是典型的食草動物，是其他捕食者的主要食物。因為繁殖比較多，而比較脆弱，個體數對周圍環境的變化反應敏感，所以作為環境指標動物也很有意義”，“今年正好是癸卯年，兔子再次被納入野生動物實態調查對象。” 另外，家養兔不是野兔，而是歐洲產的穴兔，不能隨意放養。有擾亂生態系統的危險，而且兔子是動物保護法上的寵物，因此有可能受到“遺棄”的處罰。最近，首爾西大門區某小學的教師們將學校飼養的數十只穴兔放生到京畿軍浦的事實被曝光後，遭到了動物團體的圍攻。

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