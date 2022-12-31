是什麽決定了韓日命運？. December. 31, 2022 07:20. by 崔勛振記者 choigiza@donga.com. 19世紀後半期韓日兩國領導人高宗和明治天王有很多相似之處。同年出生，在10歲出頭的年紀雙雙登上王位，面臨著開放港口的課題。作為最高領導人，兩人的能力如何呢？作者列舉了日本的“征韓論”（朝鮮侵略論）風波和朝鮮要求清朝派兵援助的情況，進行了比較。1873年明治天王毅然擊退在日本政界得勢的征韓論，致力於近代化，相反高宗在1894年東學農民運動爆發後，向要求清朝派兵援助，向把日本“召來”提供了決定性的契機。 是什麽樣的差異決定了韓國和日本的命運呢？專攻法學後，壹生都在金融、咨詢領域工作的作者為了解開這個疑問，自學出版了了解兩國近代歷史的書籍。作為經濟、經營領域的專家，他對出版這本書的理由表示：“通過歷史獲得的教訓是為後代準備的保險”，“如果我們不消除近代史上的受害意識乃至自卑感，就不可能‘如實地看’或‘原封不動地看’。” 作者對從哲宗在位開始的1850年開始到簽訂乙巳條約的1905年為止，引導朝鮮走向厄運的領導人進行了毫不猶豫的指責。與在近代化過程中政教合壹的日本不同，可以見到創造並傳播平等思想的崔濟愚（1824~1864年）、日本極右陣營的精神支柱兼代表性的征韓論者、強調“為富國強兵的和魂洋才”（以日本精神為中心鍍上西方技術）的吉田松陰（1830~1859年）等39名近代人物。

한국어