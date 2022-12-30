企劃財政部、檢察機關出身的人士掌握要職……“只屬於他們的新官治”可不行. December. 30, 2022 07:38. . 據調查，在尹錫悅政府任命的96名次官級以上高層公務員中，政府部門官員出身的人占壹半，達48人。他們分布在總統室、國務總理秘書室、18個部委等。這是《東亞日報》對除文在寅政府任命的廣播通信委員長韓相赫等7人以外的103人的分析結果。有人指出，主導政府決策的高層公務員人才庫過分傾向於特定職業。 對29名實際決策的部長級以上人士進行分析的結果顯示，曾在政府部門或前青瓦臺等工作過的人士有21人（72.4%）。在文在寅政府的首次人事調動中，其比重為43.8%，在尹錫悅政府中大幅增加。特別是包括國務總理韓德洙和總統室長金大基等在內，企劃財政部出身人士共有5人。打破了企劃財政部出身的官僚通常去經濟部門的慣例，進入了主要要職。政界人士、經濟副總理秋慶鎬也是企劃財政部官員出身。 提拔企劃財政部出身的官員，對經濟的穩定管理和運用具有優勢。但也有很多人擔心，他們對新的挑戰和改革持消極態度。很多人指出，從企劃財政部離開的前輩們以現役後輩為靠山，互挺互拉，建立了屬於他們的聯隊。雖然他們在韓國經濟的成長階段也有功勞，但在經濟主導權轉移到民間之後，他們壹直被批評為“官治”的主角。難道不是因為這種封閉的行為，才出現了“企財黨”的否定性詞語嗎？ 在高層公務員中，與尹錫悅總統結緣的檢察機關出身人士的躍進，更是自不待言。檢察機關出身的李蔔鉉被提拔為金融監督院院長，是自1999年金融監督院成立以來的第壹次。盡管不是次官級官員，總統室、總理室、國家情報院等要職處處都有檢察機關出身人士。這就是出現所謂“檢治”憂慮的原因。 如果政府高層人士傾向於“企財黨”、檢察機關等特定職務，組織的活力將變得難以期待。因為，同壹出身的人之間互挺互拉的官僚社會特有弊病必然會蔓延。越是這樣，在決定政府政策的過程中，相比全體國民的視角，就更有可能陷入只關註自己勢力的確證偏向。目前迫切需要克服全球復合危機。應該警惕被企劃財政部和檢察機關掌握的只屬於他們的新官治。

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