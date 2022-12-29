憨直的背影. December. 29, 2022 07:37. . 畫肖像畫時，基本上必然要畫模特的正面或側面。但是丹麥畫家威廉•哈默修伊卻畫了背影。他的畫中的人物在只有最少家具的室內背著身子，因此無法知道其真實身份和表情。畫家為什麽要畫模特的背影呢？ 哥本哈根出身的哈默修伊以富有詩意的灰色肖像畫和室內風景畫而聞名。雖然去過英國倫敦、法國巴黎等外國，但他壹生都在故鄉哥本哈根生活，將自己的家和周圍的風景融進了畫兒裏。這幅畫展示了從1898年開始生活了11年的斯特蘭加德30號公寓的室內場景。坐在木椅上的女人右臂輕輕搭在靠背上，擺出松垮垮的姿勢。桌子上放著花狀的白色器皿。因為是背影，所以不知道是女傭還是資產階級女性。灰色和棕色的色調支配著整個畫面，顯得沈穩而安靜。看起來有些憂郁。但還不能斷定這是為了表現人類的寂寞或孤獨。脖頸處露得很明顯的女性頭發蓬松，罩衫也張開了。雖然看起來像是性感的表現，但正如題目所說，女人結束壹天的工作或正在休息。 畫中的模特是畫家的妻子。也許是因為從母親那裏繼承的精神不安癥，憂郁的眼神和深深的悲傷在露出她面孔的大部分肖像畫中都發現了。哈默修伊沒有孩子，主要畫妻子的背影也是因為這個原因。 正面無法掩蓋人物的真實身份和表情。所以畫家和妻子也喜歡背影。在某些方面，背影比正面更憨直。因為無法裝飾。也許丈夫是捕捉到妻子真正休息的時候畫的。這就是伊達松垮垮的背影看起來如此自然美麗的原因。100多年前的畫好像是在問我們。妳的背影是怎樣的？

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